Na diecie zwykle rezygnujesz z chleba? Jeden prosty trik sprawia, że wspiera odchudzanie i jelita

Pieczywo nie cieszy się dobrą sławą wśród osób dbających o zdrowie i sylwetkę. Uchodzi bowiem za tuczący produkt, który dostarcza wielu kalorii i powoduje szybki wzrost stężenia glukozy we krwi. Tymczasem wcale nie musi tak być. Wystarczy wykonać jedną prostą czynność, by nawet białe klasyczne pieczywo zaczęło sprzyjać odchudzaniu. Sprawdź, co dokładnie zrobić. Tę kwestię wyjaśnia dr Amy Shah, specjalistka w zakresie żywienia, alergologii oraz immunologii.

Co zrobić z pieczywem, by zaczęło sprzyjać odchudzaniu?

Odpowiedź jest prosta. Wystarczy je pokroić na mniejsze porcje i wsadzić do zamrażarki, a potem podgrzać czy upiec. To nie tylko świetny sposób na przedłużenie świeżości pieczywa, ale też zmianę jego właściwości. Część zawartych w nim węglowodanów zmienia się w tak zwaną skrobię oporną. To rodzaj błonnika pokarmowego, który – jak sama jego nazwa wskazuje – jest oporny na działanie enzymów trawiennych. W efekcie nie ulega strawieniu. Staje się pożywką dla „dobrych” bakterii zasiedlających jelita. Mikroorganizmy probiotyczne z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus fermentują skrobię w jelicie grubym. W rezultacie powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe – między innymi kwas masłowy – które odżywiają komórki nabłonka jelit, wspierają integralność bariery jelitowej i wykazują działanie przeciwzapalne.

Jeśli zamrozisz chleb, a potem upieczesz [...] będzie on dziesięć razy zdrowszy niż przed zamrożeniem [...] zdrowszy dla jelit – podkreśla dr Amy Shah w udzielonym wywiadzie.

Jak skrobia oporna wspomaga odchudzanie?

Takie „odgrzane” pieczywo, na przykład na patelni czy w tosterze, ma też niższy indeks glikemiczny. Oznacza to, że nie podnosi gwałtownie poziomu glukozy we krwi. W rezultacie nie wywołuje nagłych „napadów” głodu i zapewnia długie uczucie sytości po posiłku. Tym samym zapobiega podjadaniu oraz przyjmowaniu nadprogramowej liczby kalorii.

Czytaj też:

Kwaśne, aromatyczne i zapomniane. Badania mówią jasno: te jabłka są zdrowsze niż nowe odmianyCzytaj też:

Naukowiec i dietetyk: takiego chleba nie jedz! Zamień go na zdrowszy, ma mniej pestycydów