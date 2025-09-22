Kocham takie akcje w Biedronce: robię zapas mleka i masła, a płacę grosze. Ty też możesz

Wiele osób już od dawna śledzi akcje promocyjne w Biedronce, bo właśnie tam najczęściej zaopatruje się w artykuły spożywcze. Tym razem sieć przygotowała oferty, obok których trudno przejść obojętnie – zwłaszcza że dotyczą popularnych produktów, które regularnie pojawiają się na listach zakupowych Polaków, czyli masła i mleka. Nie każdy będzie mógł jednak skorzystać z tych wyjątkowych okazji. Są one bowiem skierowane wyłącznie do wybranych klientów – tych, którzy posiadają kartę lub aplikację Moja Biedronka. Na szczęście ich zdobycie nie powinno sprawić ci większych trudności. Oprogramowanie możesz ściągnąć za darmo ze sklepu internetowego na swój telefon komórkowy, a kartę dostaniesz przy kasie w każdym sklepie sieci. Za nią też nie musisz płacić. Pozyskanie wspomnianych „udogodnień” to jednak niejedyny warunek, jaki trzeba spełnić, by zaoszczędzić. Zobacz, co jeszcze musisz zrobić.

Jak kupić taniej mleko w Biedronce?

Biedronka przecenia mleko UHT 3,2% marki Mleczna Dolina. Za jeden litrowy karton zapłacisz tylko 1,85 zł. Obniżka zacznie obowiązywać jednak dopiero przy zakupie co najmniej sześciu sztuk produktu. Jeśli włożysz do koszyka, mniejszą liczbę opakowań (na przykład trzy, cztery czy pięć), nie skorzystasz z obniżki. Wydasz na nabiał tyle, co zwykle, czyli 3 złote i 69 groszy za litr. Pamiętaj, że obowiązuje limit – 12 kartonów mleka na jedno konto lojalnościowe – a promocja trwa tylko jeden dzień. Zaczyna się i kończy w poniedziałek, 22 września 2025 roku.

Masło za darmo w Biedronce – warunki oferty

Nieco więcej czasu na uzupełnienie domowych zapasów mają „łowcy” promocji na masło. Ta oferta obowiązuje bowiem przez trzy dni, a dokładniej mówiąc od poniedziałku do środy (22-24 września 2025 roku). Obejmuje Masło Ekstra Polskie marki Mlekovita. Jeśli włożysz do koszyka sześć kostek tego tłuszczu o łącznej wadze 1200 gramów, dwie z nich dostaniesz za darmo. Nie zapominaj o jednej bardzo istotnej kwestii – sieć nałożyła na klientów pewne ograniczenia. Limit dzienny to sześć opakowań smarowidła (w tym dwie gratis) na jedno konto Moja Biedronka. Warto zrobić zapas masła i zamrozić kostki do późniejszego wykorzystania.

