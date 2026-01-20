Tylko do środy sztuka po 4 złote. Biedronka stawia prosty warunek

Tym razem popularna sieć zorganizowała promocję nieco inną niż zwykle. Mocno przeceniła wiele znanych i cenionych marek. Sprzedaje każdą po 4 złote. Akcja budzi spore zainteresowanie klientów, ale nie każdy może dzięki niej odciążyć domowy budżet. Została bowiem skierowana wyłącznie do „wybranych” klientów. Sprawdź, czy się „załapiesz” zanim będzie za późno.

„5 po 4 zł” – co to za akcja w Biedronce?

Promocja obejmuje wszystkie masła w kostkach, jakie można znaleźć w ofercie sieci. Jeśli włożysz do koszyka 5 opakowań dowolnego smarowidła, za każde z nich zapłacisz tylko 4 złote. Zaoszczędzić można sporo, ale nie każdy na tym skorzysta. Oferta jest bowiem skierowana wyłącznie do członków programu lojalnościowego, czyli członków karty lub aplikacji Moja Biedronka. Dołączenie do grona tych „szczęśliwców” nie jest trudne. Nie wymaga też uiszczania żadnych opłat. Wystarczy ściągnąć odpowiednie oprogramowanie ze sklepu internetowego – App Store lub Google Play – albo odebrać przy kasie specjalną kartę. Możesz to zrobić w każdym sklepie sieci.

Pamiętaj, że sieć wprowadziła ograniczenia w zakresie liczby towarów nabywanych w ramach opisanej akcji. Na jedno konto lojalnościowe możesz kupić nie więcej niż 5 opakowań masła na jedno konto lojalnościowe. Promocja trwa jeszcze dwa dni. Kończy się w środę, 21 stycznia 2026 roku. W sumie do zgarnięcia jest więc aż 10 kostek tłuszczu.

Jak prawidłowo mrozić masło?

Mrożenie masła to prosty i bezpieczny sposób na przedłużenie jego świeżości nawet o kilka miesięcy. Najlepiej podzielić tłuszcz na mniejsze porcje i przełożyć je do woreczków strunowych przeznaczonych do przechowywania żywności. Można też owinąć je folią spożywczą. Odpowiednie zabezpieczenie produktu jest ważne, bo bardzo szybko absorbuje on wszelkie obce zapachy. Rozmrażanie smarowidła również nie powinno nastręczyć ci większych trudności. Wystarczy, że pozostawisz je na kilka godzin lub całą noc w lodówce. Pamiętaj, że raz rozmrożonego wyrobu nie wolno ponownie zamrażać. Takie działanie może bowiem doprowadzić do poważnego zatrucia.

