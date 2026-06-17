Od dziś w Dino 1+1 gratis i bez limitów. Normalnie za sztukę płaci się prawie 16 zł

Kawa i gorzka czekolada to „duet” idealny, który dostarcza organizmowi wielu cennych wartości. Teraz możesz na nim zyskać jeszcze więcej, bo Dino przygotowało wiele ciekawych promocji na te produkty. Skorzystać z nich może każdy. Bez konieczności posiadania specjalnej karty lojalnościowej ani aplikacji na telefon. Sieć nie narzuca też na klientów żadnych ograniczeń. Jeśli chodzi o liczbę produktów nabywanych w ramach danej oferty. Możesz brać tyle towarów, ile chcesz, nie tracąc okazji do odciążenia domowego budżetu. Masz na to sporo czasu. Wszystkie opisane akcje zaczynają się i kończą w tym samym terminie – 17-23 czerwca 2026 roku

Dino przecenia markową czekoladę w Dino

Promocja na gorzką czekoladę odbywa się pod hasłem „1+1 gratis” produkty Excellence Lindt w następujących wariantach – z kawałkami malin (Raspberry Intense) oraz wysoką zawartością kakao (85% cocoa). Cena za sztukę przy zakupie co najmniej dwóch tabliczek wyniesie 7,99 zł. Regularny koszt to niespełna 16 złotych. Tyle trzeba w „normalnych” warunkach zapłacić za jedno stugramowe opakowanie.

Rabaty na kawę w Dino

Dino ma w zanadrzu również wiele niespodzianek dla miłośników „małej czarnej”. Obniżki dotyczą wielu znanych i lubianych marek. Na liście produktów objętych promocją znalazła się między innymi kawa rozpuszczalna Nescafe Crema (300 g). Teraz kosztuje tylko 34,99 zł zamiast 49,99 zł. Sporo zaoszczędzisz też na zakupie kawy ziarnistej MK Cafe Select. Na jednokilogramową paczkę wydasz przy kasie 55,79 zł, a nie jak dotychczas 73,99 zł. Obniżki czekają też na fanów kawy ziarnistej Tchibo Exclusive (1 kg). Zapłacą za nią 73,95 zł, czyli ponad 9 złotych mniej niż zwykle. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. „Spadła” cena kawy rozpuszczalnej Woseba Mocca Fix Gold (110 g) z 20,99 zł do 17,75 zł. Z kolei kawa mielona Originals Arabica Melitta (500 g) kosztuje 34,99 zamiast niespełna 40 złotych.

Czytaj też:

Wygląda jak kefir, ale nim nie jest. Dietetyczka wskazała jeden szczegół na etykiecieCzytaj też:

Wygląda jak deser, a syci jak lekki obiad. Dietetyczka blenduje składniki i nie gotuje ani minuty