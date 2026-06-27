Te napoje to pułapka w upalne dni. Błyskawicznie odwadniają, a Polacy piją je litrami

Podczas gorących dni odpowiednie nawodnienie organizmu jest niezwykle ważne. Wysoka temperatura powoduje, że tracimy więcej wody wraz z potem, co może prowadzić do odwodnienia, osłabienia i pogorszenia samopoczucia. Dlatego warto regularnie pić wodę oraz inne napoje, nawet wtedy, gdy nie odczuwamy jeszcze pragnienia.

Czego nie pić w upał

I choć ważne jest, co pijemy w upał, to równie istotne jest też, by po niektóre napoje nie sięgać, gdy na dworze panuje wysoka temperatura. Przede wszystkim powinieneś unikać alkoholu.

Należy również ograniczyć sięganie po alkohol, a to dlatego, że wszelkiego rodzaju trunki nasilają niekorzystne zmiany spowodowane upałem. Mam tu na myśli odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe, czyli utratę ważnych elektrolitów, takich jak sód i potas – powiedział dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu.

Kolejna zasada dotyczy temperatury tego, co pijemy. Choć intuicyjnie sięgamy po bardzo zimne napoje, to nie jest to najlepszy wybór. W momencie przechodzenia przez przełyk dają one przyjemne uczucie ochłodzenia, jednak powodują też zwężenie naczyń krwionośnych, co może z kolei prowadzić do spowolnienia procesu trawienia. Dodatkowo organizm musi zużyć mnóstwo energii, aby ogrzać ten płyn do temperatury ciała, co paradoksalnie jeszcze mocniej nas rozgrzewa, a u osób wrażliwych może wywołać ból gardła lub skurcze żołądka.

Nie bez znaczenia w upalne dni jest również temperatura spożywanych napojów. Optymalna wynosi 16°C – czytamy na stronie stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Lepiej wyeliminować wtedy też słodzone napoje gazowane oraz soki z kartonu. Wysoka zawartość cukru zwiększa osmolarność płynu w jelitach, co sprawia, że organizm zamiast wchłaniać wodę, musi ją „zużyć” do rozcieńczenia cukru. Nie sięgaj wtedy też po mocną kawę i energetyki. Zamiast ugasić pragnienie – przyspieszą odwadnianie organizmu.

Jakie napoje będą najlepsze na gorące dni

Podczas upałów celem nie powinno być tylko ugaszenie pragnienia, ale też nawodnienie i uzupełnienie cennych minerałów, które tracimy wraz z potem. Dobrym wyborem będzie woda – to właśnie ona powinna być podstawowym płynem, po jaki sięgamy. Wybieraj tę średnio- i wysokozmineralizowaną. W przeciwieństwie do wody źródlanej lub przefiltrowanej zawiera duże ilości magnezu, wapnia i sodu, które zapobiegają zaburzeniom gospodarki elektrolitowej.

Możesz przygotować też domowy izotonik. Ponadto dobrze sprawdzą się maślanka i kefir. Oprócz wody zawierają spore ilości potasu oraz naturalne białko, co sprawia, że świetnie gaszą pragnienie, a przy okazji lekko sycą, gdy w upał nie mamy apetytu na ciężkie potrawy.

FAQ – najczęściej zdawane pytania o nawodnienie w upalne dni

Dlaczego należy unikać alkoholu i mocnej kawy podczas upałów?

Wypicie alkoholu, mocnej kawy lub energetyków w czasie gorących dni przyspiesza odwadnianie organizmu. Napoje te nasilają niekorzystne zmiany wywołane przez słońce i temperaturę, prowadząc do groźnych zaburzeń elektrolitowych, czyli wypłukiwania z organizmu cennych minerałów, takich jak sód i potas.

Jaka jest optymalna temperatura napojów w gorące dni i dlaczego zimne napoje to zły wybór?

Według stacji sanitarno-epidemiologicznej optymalna temperatura napojów w upalne dni wynosi 16°C. Lodowate napoje dają jedynie pozorne, chwilowe uczucie ochłodzenia. W rzeczywistości powodują zwężenie naczyń krwionośne i mogą spowolnić trawienie. Ponadto organizm musi zużyć mnóstwo energii, aby ogrzać ten płyn do temperatury ciała, co paradoksalnie jeszcze bardziej nas rozgrzewa, a u osób wrażliwych może wywołać skurcze żołądka lub ból gardła.

Dlaczego słodzone napoje i soki z kartonu nie gaszą skutecznie pragnienia?

Winna jest temu wysoka zawartość cukru, która zwiększa osmolarność płynu w jelitach. Oznacza to, że zamiast natychmiastowego nawodnienia, organizm zmuszony jest „zużyć” zgromadzoną już w nim wodę do rozcieńczenia dostarczonego cukru, co opóźnia i utrudnia proces gaszenia pragnienia.

Jakie napoje najlepiej wybierać podczas upałów, aby skutecznie nawodnić organizm?

Najlepszym wyborem jest woda średnio- i wysokozmineralizowana (w przeciwieństwie do źródlanej lub filtrowanej), ponieważ dostarcza duże ilości magnezu, wapnia i sodu, zapobiegając utracie elektrolitów. Doskonale sprawdzą się także domowe izotoniki oraz kefir i maślanka. Te ostatnie zawierają sporo potasu i naturalnego białka, dzięki czemu świetnie gaszą pragnienie oraz delikatnie sycą, co jest pomocne, gdy w upalne dni brakuje nam apetytu na ciężkie potrawy.

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