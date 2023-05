6 pomysłów na dania ze szparagami. Na liście sałatki, szparagi w cieście i naleśniki szparagowe

Można je gotować, smażyć, piec albo zajadać się nimi na surowo. Szparagi dają ogromne możliwości w kuchni, a ograniczeniem jest tylko wyobraźnia. Co zrobić ze szparagów?

Sprawdzone przepisy na dania ze szparagami

Jeśli szukasz pomysłów na szparagi, wykorzystaj nasze inspiracje i sprawdzone przepisy na szparagowe dania.

Szparagi na deser czyli sałatka z waniliowym sosem



To danie robi się szybko, a smak zaskakuje i zachwyca. Białe szparagi i truskawki to połączenie idealne, a łączy je nietypowy dodatek, czyli dressing z dodatkiem wanilii. Tę sałatkę możesz śmiało podać na... deser! PRZEPIS NA SAŁATKĘ Z BIAŁYCH SZPARAGÓW I TRUSKAWEK.



Szparagi smażone w cieście



Smażone w cieście szparagi to świetna i szybka do zrobienia przekąska na spotkanie czy rodzinne oglądanie filmu. Do tego wystarczy dobry dip i danie gotowe. PRZEPIS NA SZPARAGI W CIEŚCIE.



Pieczarkowe carpaccio ze szaragami i awokado



Szparagi nie są tu głównym bohaterem, ale to bez nich nie byłoby tego dania. Z zielonych szparagów powstaje coś w rodzaju "gniazdka" na jajko w koszulce, które wieńczy całą przystawkę. PRZEPIS NA CARPACCIO Z PIECZAREK.



Sałatka ze szparagów i truskawek



I znowu sałatka, i znowu truskawki! Ale to sezonowe połączenie naprawdę zachwyca. Tym razem do truskawek dodajemy zielone szparagi i dużo zielonych liści. PRZEPIS NA SAŁATKĘ Z TRUSKAWEK I ZIELONYCH SZPARAGÓW.



Jajecznica ze szparagami



Szparagi na śniadanie? Dlaczego nie! Można dodać je do omleta lub jajecznicy. Tu najlepiej sprawdzą się zielone szparagi, najlepiej młode i cienkie, bo wystarczy je dosłownie chwilkę podsmażyć (z grubszych szparagów można wykorzystać tylko główki). WYPRÓBUJ POMYSŁY NA ZDROWE DODATKI DO JAJECZNICY.



Naleśniki ze szparagami



Kto nie lubi naleśników? A w tej wersji to iście królewskie danie, bo dodatkiem są białe szparagi i tradycyjny sos holenderski. PRZEPIS NA NALEŚNIKI ZE SZPARAGAMI.

Dlaczego warto jeść szparagi?

Szparagi są lekkostrawne i niskokaloryczne – warto wiedzieć, że 100 g ugotowanych szparagów zawiera 22 kcal. Mają również niski indeks glikemiczny (IG 15), co sprawia, że mogą po nie sięgać śmiało osoby z insulinoopornością lub cukrzycą. Szparagi są bogate w witaminę K, ważną w profilaktyce osteoporozy, kwas foliowy, szczególnie wartościowy dla kobiet w ciąży oraz beta-karoten, który jest dobry dla serca. Szparagi są też źródłem składników mineralnych takich jak potas, wapń i fosfor. Te z kolei będą wsparciem dla zdrowia zębów i kości. Na liście dobroczynnych składników szparagów nie sposób nie wymienić błonnika, który usprawni trawienie i pomaga zadbać o zdrowe jelita.

Jakie szparagi wybrać?

Na rynku dostępne są białe, zielone i fioletowe szparagi. Które wybrać? To zależy od indywidualnych upodobań. Trzeba tylko pamiętać, że białe szparagi należy obrać, bo ich skórka jest łykowata. Gotując białe szparagi, trzeba obowiązkowo dodać do wody cukier (tyle samo cukru, co soli), który zniweluje lekką goryczkę warzywa i podkręci szparagowy smak. Wszystkie szparagi, niezależnie od koloru, można jeść także na surowo (białe szparagi tu również należy najpierw obrać).

Czytaj też:

Jak dobrze ugotować szparagi? Większość zapomina o ważnym składnikuCzytaj też:

5 nietypowych warzyw na grilla. Wśród propozycji rzodkiewka i kalafior