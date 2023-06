Owsianka z tym dodatkiem skradnie wasze serca. Może być jeszcze zdrowiej

Owsianka to świetny pomysł na pyszne i wartościowe śniadanie. Jej przygotowanie zajmuje tylko kilka chwil. Można podawać ją naprawdę w wielu odsłonach – zarówno na słodko, jak i formie wytrawnej. Jeśli zamiast klasycznej wersji, wybierzecie tę nieco bardziej oryginalną – posiłek będzie jeszcze zdrowszy. Gdy o poranku walczycie z brakiem czasu – przygotujcie nocną owsiankę, sprawdzi się idealnie w przypadku zabieganych osób. Jeżeli macie chęć na więcej kuchennych eksperymentów – możecie zrobić też złotą owsiankę, czyli prawdziwe śniadanie mocy.

Owsianka z jaglanką będzie jeszcze zdrowsza

Płatki owsiane je wiele osób, zdając sobie sprawę z ich cennych właściwości. Podobnie jest z kaszą jaglaną. Warto zatem połączyć ze sobą te dwa składniki – powstanie wtedy owsianka i jaglanka w jednym. Tak przygotowane śniadanie będzie świetnym paliwem dla mózgu na cały dzień. Dodatkowo sprawi, że szybko poczujemy uczucie sytości, a w zimie – zadziała rozgrzewająco. Ze względu na liczne właściwości odżywcze owsianka z kaszą jaglaną powinna na stałe zagościć w waszym jadłospisie.

Do takiej mieszanki warto dodać też kilka orzechów, siemię lniane lub nasiona chia. Żeby nieco osłodzić posiłek – dobrym pomysłem jest również wzbogacenie jej o kiwi, porzeczki, borówki. Możecie również przygotować taki miks z bananami i odrobiną masła orzechowego. Jest to świetna alternatywa dla klasycznej owsianki, która w jeszcze lepszy sposób zadziała na nasz organizm. Jeśli nie chcecie łączyć ze sobą tych dwóch składników – możecie postawić na samą kaszę jaglaną, która z powodzeniem zastąpi klasyczną owsiankę.

Zdrowotne właściwości owsianki

Płatki owsiane mają wiele cennych właściwości, między innymi wspomagają pracę jelit, ale też obniżają poziom cholesterolu. Dodatkowo są świetnym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych. Zawierają też spore ilości błonnika, dzięki czemu usprawniają perystaltykę jelit, ich jedzenie działa też korzystnie w przypadku zaparć. Przyczyniają się także do wzrostu korzystnych bakterii jelitowych oraz wykazują działanie przeciwzapalne. Są również polecane dla osób na diecie odchudzającej, ponieważ regulują łaknienie i szybko napełniają żołądek.

Takie śniadanie świetnie wzmocni osłabiony organizm i będzie doskonałym początkiem dnia. Warto wiedzieć, czego nie dodawać do owsianki, ponieważ niektóre składniki mogą pozbawić ją tego, co najlepsze.

Dlaczego warto jeść kaszę jaglaną?

Również regularne spożywanie kaszy jaglanej przynosi liczne korzyści. Jest to jedna z najstarszych oraz najzdrowszych kasz. Aktualnie wraca ona do łask i cieszy się coraz większą popularnością. Jest lekkostrawna i na jej jedzenie mogą sobie pozwolić też osoby, które nie spożywają glutenu. Dzięki zawartości krzemionki dobrze wpływa na włosy, skórę i paznokcie, ale też na stawy. Dostarcza do organizmu wielu składników mineralnych, między innymi:



magnez,

wapń,

fosfor,

potas,

żelazo.

Żeby jednak po przygotowaniu w kaszy jaglanej nie była odczuwana goryczka – trzeba ją przyrządzić w odpowiedni sposób. Jak prawidłowo gotować kaszę jaglaną? Przede wszystkim należy polać ją najpierw obficie zimną, a potem gorącą wodą.

