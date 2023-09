Prosty sposób na leczo do słoików. Nie potrzebujesz dokładnego przepisu

Robiąc leczo do słoików, tak naprawdę nie musisz trzymać się żadnych sztywnych przepisów. Proporcje i skład warzyw do leczo możesz zmieniać w zależności od tego, czym akurat dysponujesz.

Jak zrobić leczo do słoików?

Pomidory, cukinia i papryka – to trzy klasyczne składniki warzywnego leczo. Najczęściej dodaje się do leczo również cebulę. Gdyby poprzestać tylko na tych składnikach, zrobienie leczo polegałoby na zeszkleniu cebuli na oliwie z ulubionymi przyprawami (papryka, liść laurowy, ziele angielskie, kumin itp), a następnie dodaniu do niej pokrojonej cukinii i papryki. Pomidory zawsze trzeba obrać ze skórki – pokrojone dodaje się do leczo i gotuje, aż się rozpadną, a sok odparuje (zwykle trwa to ok. 20-30 minut). Leczo można doprawić odrobiną cukru, dodać do niego odrobinę octu. W wersji najprostszej, zamiast pomidorów można wykorzystać gotowy przecier pomidorowy.

Co dodać do warzywnego leczo?

Jeśli wiesz już, jak zrobić podstawowe, najprostsze leczo, możesz modyfikować przepis i bawić się składnikami (i np. wykorzystać do niego tylko żółte składniki – żółte pomidory, paprykę, cukinię, fasolkę szparagową i dynię). Różne wersje tej potrawy puryści kulinarni być może nie nazwaliby już leczo, ale my takimi konserwatystami nie będziemy. Do leczo można dodać:

bakłażany (koniecznie jednak trzeba je po pokrojeniu posypać solą i odstawić na ok. godzinę, po tym czasie opłukać i dopiero dodać do leczo – dzięki temu zabiegowi nie będą gorzkie),

dynię – pokrojona w kostkę dynia pięknie wygląda w leczo, ale też pomaga je zagęścić i nadaje mu ciekawą konsystencję, dynia doda potrawie słodyczy,

ostrą papryczkę – jeśli lubisz wyraziste dania, koniecznie wykorzystaj do swojego leczo ostre papryczki, możesz je dodać na samym początku – pokrojone drobno przesmaż razem z cebulą,

czosnek – wiele osób nie wyobraża sobie warzywnego leczo bez dodatku czosnku, radzimy wówczas dodać czosnek na początku i krótko przesmażyć z cebulką, czosnek nie może się przypalić, bo wówczas będzie gorzki,

fasolkę szparagową – wówczas najlepiej pokroić ją na mniejsze kawałki, ugotować w osobnym garnku i dopiero dorzucić do leczo.

Czym doprawić leczo? Czy do leczo trzeba dawać ocet?

Podstawowe przyprawy do leczo to sól, pieprz i papryka. Ale tak naprawdę od ciebie zależy, jaki charakter nadasz swojej potrawie – w końcu ma być to twoje leczo i tobie ma smakować. Kochasz curry? Dodaj je do leczo (podpowiadamy: świetnie smakuje i wygląda żółte leczo z curry i kurkumą). Lubisz świeże, włoskie smaki? Postaw na dobrej jakości pomidory i wykorzystaj do przyprawienia leczo zioła takie jak oregano czy bazylia.

Wiele osób pyta, czy do leczo trzeba dodawać ocet. Nie trzeba. Ocet dodaje nieco ostrości i podkręca smak, sprawia też, że warzywa zachowują kolor, ale można pominąć ten składnik. My polecamy dodawać do leczo łagodniejszy ocet jabłkowy. Leczo zawsze trzeba spróbować przed przełożeniem do słoików. Jeśli jest zbyt kwaśne i ostre, można je dosłodzić. Jeśli zbyt mdłe: dosolić, dodać odrobinę octu i ostrej papryki.

Jak pasteryzować leczo?

Do wyparzonych słoików należy przekładać gorące leczo i od razu zakręcać. Można dodatkowo do każdego słoika wlać na wierzch łyżkę oleju. Leczo powinno zachować trwałość bez dodatkowej pasteryzacji, ale dla pewności możesz gotować słoiki przez ok. 15 minut lub pasteryzować je w piekarniku (najprostszy sposób: włóż słoiki do piekarnika, nastaw piekarnik na 120 stopni, a kiedy się rozgrzeje, wyłącz i zostaw w środku słoiki do ostygnięcia).

Czytaj też:

Śliwki w occie. Sprawdzony przepis na marynowane śliwki węgierkiCzytaj też:

7 sprawdzonych przepisów na jesienne nalewki. Na liście jarzębinówka i nalewka z dyni