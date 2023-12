Siedem pomysłów na słodkie prezenty na Mikołajki. Na liście piernikowe wafelki i cytrynowe ciastka

Sama lubię gotować i dawać innym własnoręcznie zrobione prezenty. Ale jednocześnie uwielbiam takie prezenty dostawać. Pamiętam, jak dostałam od koleżanki metalowe pudełko pełne obłędnych migdałowych ciastek z wanilią. Nie bez powodu właśnie przepis na ten przysmak otwiera nasze zestawienie.

Siedem pomysłów na słodkie prezenty na Mikołajki

Na liście są zarówno bardzo proste i szybkie przepisy, jak i te wymagającej więcej czasu i wprawy. Jest z czego wybierać.

Ciastka z migdałami i wanilią

Vanillekipferl to tradycyjne migdałowe półksiężyce z wanilią. Mają prosty skład, robi się je bardzo szybko i łatwo. Przepis na ciastka z migdałami i wanilią.



Pierniczki z witrażykiem



Pierniczki można upiec i udekorować na wiele sposobów. My tym razem polecamy efektowne pierniki z witrażykiem. Mogą być prezentem same w sobie, a można je także wykorzystać jako zawieszki do prezentów. Jak zrobić pierniczki z witrażykiem?



Bezy piernikowe



Delikatne i pachnące świętami. Pudełko takich smakołyków z pewnością ucieszy wielbicieli bez. Przepis na pierniczkowe bezy.



Domowe wafelki o smaku pierniczków



Czy jest ktoś, kto nie lubi domowych wafelków? A jeśli dodatkowo będą z masą o smaku pierniczkowym? Naszym zdaniem są idealne na prezent. Przepis na pierniczkowe wafelki.



Lemon crinkle cookies



Cytrynowe popękane ciasteczka zaskakują wyglądem i są obłędnie pyszne. Wielbiciele cytrynowych słodkości będą w niebie. Sprawdzony przepis na lemon crinkle cookies. Nasza podpowiedź: korzystają z tego przepisu, możesz także zrobić ciasteczka pomarańczowe. Wystarczy w przepisie cytryny zamienić na pomarańcze.



Red velvet cake



Ciasto na Mikołajki? Jak najbardziej! Szczególnie jeśli to kojarzące się ze świątecznymi kolorami czerwone red velvet cake. Wygląda pięknie i smakuje obłędnie – szczególnie polecamy na świętowanie we dwoje. Przepis na red velvet cake



Domowa chałwa w wersji fit



Osoba, którą chcesz obdarować, dba o linię? Podaruj jej smakołyk w wersji fit. Na przykład pyszną domową chałwę z dodatkiem komosy ryżowe. Przepis na dietetyczną chałwę.

Jak pakować domowe słodkości na prezent?

Jadalne prezenty dają wręcz nieograniczone możliwości, aby je efektownie zapakować. I wcale nie musisz wydawać dodatkowych pieniędzy na opakowania. Wykorzystaj szklane słoiki (zwykłe, ale też np. puste słoiki po kawie rozpuszczalnej czy kremach orzechowych), kartonowe pudełka, metalowe puszki, celofan. Kluczowe jest to, jak je ozdobisz. Użyj naturalnych sznurków, zrób własne etykiety, wykorzystaj kawałki przypraw (laski cynamonu, gwiazdki anyżu), gałązki choinki albo rozmarynu, suszone owoce (idealnie nadają się cytrusy) czy szyszki.

Jeśli kupujesz gotowe opakowania, zwróć uwagę, czy nadają się do przechowywania żywności. Dobre tu będą opakowania szklane i metalowe puszki, które przed świętami dostępne są w większości marketów. Ryzykowne mogą być w tym przypadku opakowania papierowe (ale sprawdzą się np. przy delikatnych bezach), szczególnie jeśli chcesz zapakować ciastka pieczone z dodatkiem tłuszczu. Mogą wówczas zrobić na papierze nieestetyczne plamy.

Pamiętaj, że nie wszystkie produkty można długo przechowywać i weź to pod uwagę, szykując jadalne prezenty. Na zrobionej przez siebie etykiecie możesz zapisać skład wyrobu, ale też datę, kiedy został zrobiony. Jeśli przygotowujesz dla kogoś jadalny upominek, upewnij się, czy ta osoba nie ma jakichś alergii. Jeśli tego nie wiesz – bezpiecznym prezentem będą np. pierniki, które można wykorzystać jako ozdoby na choinkę.

Czytaj też:

Jak skleić domek z piernika? Są dwie dobre metodyCzytaj też:

Kulinarne hity polskich jarmarków. Langosze, pierniczkowe bezy i barszcz Magdy Gessler