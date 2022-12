Bezy pierniczkowe. Słodki hit na świąteczny stół

Sekret udanej bezy tkwi z cierpliwym ubijaniu. Najprościej to zrobić za pomocą robota planetarnego (beza robi się praktycznie sama, ty tylko dosypujesz stopniowo cukier), ale można też mikserem z końcówką do ubijania piany (ubijanie trwa dość długo, trzeba pilnować, żeby mikser się nie przegrzał).

Jak zrobić idealną bezę?

Przygotowując bezę, weź białka w temperaturze pokojowej. Białka nie mogą zawierać nawet odrobiny żółtka, a misa do ubijania musi być czysta i sucha. Najlepszy do zrobienia bezy jest cukier drobny przeznaczony do wypieków. Należy dodawać go stopniowo, ubijać i dodawać kolejną porcję cukru. Chodzi o to, aby cukier dobrze się rozpuścił.

Jaką zrobić bezy pierniczkowe?

Na koniec ubijania trzeba dodać do bezy przyprawę piernikową. Wybierając przyprawę, zwróć uwagę na skład: powinny to być same przyprawy, bez dodatku mąki pszennej czy cukru. Możesz tu użyć domowej przyprawy do pierników.

Płaska łyżka przyprawy nada bezom mocno piernikowy smak. Jeśli wolisz mniej intensywny smak, zmniejsz ilość przyprawy. Z podanego przepisu wychodzi ok. 40-50 małych bez. To dwie blachy bez i bardzo ważne: trzeba je piec jednocześnie. Ubita, surowa beza, nie może czekać. Jeśli nie masz dwóch blach, zrób bezę z połowy składników podanych w przepisie.

Pierniczkowe bezy – świąteczne inspiracje

Możesz zrobić bezy w tradycyjnym kształcie, ale możesz też zrobić je w formie bezowych lizaków. Wówczas wyciskaj na papier dość płaskie, ale grube kształty (np. koła, choinki) i przed pieczeniem wkładaj w bezy drewniane patyczki lub papierowe słomki. Piecz dokładnie tak samo, jak zwykłe bezy. Gotowe bezy możesz polać czekoladą i udekorować posypkami.

Przepis: Bezy pierniczkowe Bezy idealne na święta Bożego Narodzenia. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 1 Składniki 4 białka

szklanka drobnego cukru

szczypta soli

płaska łyżka przyprawy piernikowej

płaska łyżka mąki ziemniaczanej Sposób przygotowania Ubij bezęBiałka ubij na sztywno ze szczyptą soli. Dodawaj po 2-3 łyżki cukru i dalej ubijaj. Na koniec dodaj przyprawę piernikową i mąkę ziemniaczaną i ubijaj jeszcze przez moment. Upiecz bezyZa pomocą rękawa cukierniczego wyciskaj masę bezową na wyłożoną papierem do pieczenia blachę (z podanych proporcji wychodzą 2 blachy bez). Włóż bezy do rozgrzanego do 180 st. piekarnika i zmniejsz temperaturę do 150 stopni. Piecz bezy 50 minut, następnie wyłącz piekarnik, otwórz drzwiczki i zostaw bezy do ostygnięcia.

