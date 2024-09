Mieszam 3 składniki i robię nietypowe lody. Są znacznie zdrowsze i tańsze niż te ze sklepu

Lubię lody, ale niechętnie sięgam po produkty sprzedawane w sklepach. Ilość zawartego w nich cukru skutecznie mnie odstrasza. Zazwyczaj przygotowuję te przysmaki na własną rękę ze składników, które akurat mam pod ręką. Niedawno wpadłam na pomysł, by wykorzystać produkt, który kojarzy się z daniami wytrawnymi. Nigdy wcześniej nie robiłam z niego lodowego deseru. A szkoda. Bo efekt kulinarnego „eksperymentu” przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Teraz na stałe zagości w moim jesiennym menu słodkości.

Jak zrobić lody z 3 składników?

„Pierwsze skrzypce” w moich przysmakach gra dynia. Przygotowanie lodów z tak nieoczywistym produktem wbrew pozorom jest naprawdę proste. Na dobrą sprawę wystarczy połączyć trzy składniki, a powstałą masę zamrozić. Najlepiej wykorzystać w tym celu specjalny pojemnik przeznaczony do zamrażania żywności, ale dobrze sprawdzi się też zwykłe pudełko po lodach. Wszystko gotowe? Świetnie. Musisz teraz uzbroić się w cierpliwość. Deser potrzebuje trochę czasu, by stężeć i zyskać odpowiednią konsystencję (na ogół od 5 do 7 godzin).

Przepis: Lody dyniowe Ten nieoczywisty deser smakuje jak z najlepszej cukierni. Musisz go spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 7 godz. 15 min. Liczba porcji 2 Składniki 200 g dyni hokkaido

250 ml mleka kokosowego

50 ml miodu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówDynię wydrąż z pestek. Pokrój ją na mniejsze kawałki i gotuj przez około 10 minut. Następnie odcedź warzywo i zblenduj je na gładką masę. Robienie masy na lodyDo blendera z dynią wlej miód i mleko kokosowe. Mieszaj je do momentu aż wszystkie składniki dobrze się połączą. Mrożenie lodówPrzygotowaną masę przełóż do pojemnika do zamrażania i wstaw go do zamrażarki. Co godzinę warto przemieszać masę, by zapobiec powstawaniu kryształków lodu.

Wskazówka: Do przygotowania tych lodów możesz wykorzystać każdy rodzaj dyni. Dobrze sprawdzi się między innymi odmiana Hokkaido. Ma zwarty miąższ, intensywną pomarańczową barwę i ciekawy smak przypominający pieczona kasztany. Poza tym nie trzeba jej obierać.

Jak urozmaicić smak lodów dyniowych?

Przygotowując lody dyniowe, nie musisz ograniczać się wyłącznie do trzech składników wskazanych w powyższym przepisie. Możesz śmiało wzbogacić swój deser również o inne składniki, na przykład kawałki gorzkiej czekolady, szczyptę cynamonu czy odrobinę soku z cytryny lub limonki. Jeśli szukasz mniej standardowych rozwiązań, sięgnij po nasiona szałwii hiszpańskiej (nasiona chia). Mają przyjemny, lekko orzechowy posmak. W dodatku zawierają wiele cennych związków, które pozytywnie wpływają na organizm.

Jak podawać lody dyniowe? Ja sięgnęłam po popularne ciasteczka, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać do dekoracji kawałki sezonowych owoców czy listki mięty. Wszystko zależy tak naprawdę od twojej inwencji twórczej. Nie krępuj się i puść wodze fantazji. Czasem najbardziej nieoczywiste połączenia smaków są najlepsze. Warto więc eksperymentować i wychodzić poza utarte kulinarne schematy.

