Po świętach brzuch stoi? Ten koktajl przywraca lekkość jeszcze tego samego dnia

Święta sprzyjają jedzeniu „ponad miarę”. Gdy na stole pojawia się tyle przysmaków, trudno odmówić sobie dokładki, a potem jeszcze jednej i kolejnej. Na efekty ucztowania nie trzeba długo czekać. Zwykle już po kilkunastu minutach od posiłku zaczynamy odczuwać zmęczenie i senność. Brzuch staje się ciężki i pełny niczym nadmuchany balon. Układ pokarmowy jest wyraźnie przeciążony. Na szczęście można mu ulżyć i to w bardzo łatwy sposób. Dietetyczka Julia Szymura radzi, by sięgnąć po pyszny zielony koktajl na bazie paru prostych składników.

Jaki koktajl pomaga na świąteczne przejedzenie?

Ten napój to połączenie składników, które razem tworzą prawdziwą „bombę” pełną błonnika. Włączenie go do diety pozwala usprawnić trawienie, pozbyć się zaparć, wzdęć i innych dolegliwości gastrycznych. Koktajl wspomaga też proces oczyszczania organizmu z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii. Co więcej, obecne w nim związki świetnie wpływają na stan mikrobioty. Wspierają namnażanie się „dobrych” bakterii jelitowych i hamują wzrost patogenów. Pośrednio wzmacniają więc odporność.

Przygotowanie koktajlu jest banalnie proste. Wystarczy zmiksować w blenderze parę produktów – seler naciowy, pomarańczę, jabłko, banana, siemię lniane i oczywiście wodę. Jeśli chcesz możesz dorzucić do napoju również inne składniki, na przykład imbir. „Wypij od razu, najlepiej rano na czczo, aby pobudzić trawienie!”– radzi dietetyczka Julia Szymura w opublikowanym materiale.

Jak jeszcze możesz usprawnić trawienie?

Pamiętaj, że samo picie koktajlu nie zlikwiduje od razu problemu zaparć, wzdęć i innych dolegliwości gastrycznych. Zadbaj o to, by w całym jadłospisie znalazło się więcej warzyw, owoców, nasion oraz pełnoziarnistych produktów. Nie zapominaj o odpowiednim nawodnieniu organizmu (1,5-2 l wody to minimum). Pamiętaj też o aktywności fizycznej. „Regularny ruch wspomaga pracę jelit”– podkreśla ekspertka.

Przepis: Koktajl na przejedzenie Świetnie smakuje i wspiera trawienie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 275 Składniki 1 pomarańcza

1 banan

1 jabłko

1 łodyga selera naciowego

1 łyżeczka siemienia lnianego

1 szklanka wody Sposób przygotowania Szykowanie składnikówPomarańczę obierz ze skórki, jabłko pokrój na kawałki. Możesz zostawić skórkę dla większej ilości błonnika. Łączenie składnikówWrzuć wszystkie składniki do blendera. Dodaj siemię lniane i wodę. Zblenduj wszystko na gładki koktajl.

Czytaj też:

W Chinach piją ją na potęgę. Ta zapomniana herbata wspiera spalanie tłuszczu lepiej niż zielonaCzytaj też:

Myślisz, że pijesz herbatę. Wystarczy spojrzeć na skład, żeby się zdziwić