Mleko, które pomoże leczyć raka? Naukowcy z Polski i Chin wiedzą, jak to zrobić

Naukowcy już zapowiedzieli, że dla swojego pomysłu i nowej metody zgłoszą niebawem wniosek w Urzędzie Patentowym RP. Badacze z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w ramach polsko–chińskiego trzyletniego projektu DairyFunInn pracowali nad rozwojem innowacyjnych produktów mlecznych, które zapewnią konsumentom szerszą gamę wysokiej jakości składników. „Te funkcjonalne składniki mleka obejmują pochodne laktozy, białka mleka oraz białka otoczki kuleczek tłuszczowych” – tłumaczy w rozmowie z serwisem Nauka w Polsce dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM, koordynatorka projektu po stronie polskiej.

Cenne bioaktywne peptydy w mleku

Naukowcy wyizolowali m.in. różne frakcje białka z mleka, serwatki i maślanki przy użyciu metod filtracji membranowych. W efekcie uzyskali mniejsze elementy białek – peptydy. „Z każdego mleka można otrzymać bioaktywne peptydy, o ile się wie, jak to zrobić”– mówi prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, która w projekcie koordynowała badania jakości wybranych produktów mleczarskich. Jak wyjaśnia, źródłem takich peptydów mogą być produkty mleczne same w sobie. Nie trzeba ich dodawać. Trzeba jednak wiedzieć, jak prowadzić proces technologiczny. – Jest to strzeżone know-how – podkreśliła.

Dlaczego wspomniane peptydy uzyskiwane z mleka są tak cenne? „Białka mleka są dobrym źródłem peptydów o aktywności przeciwnadciśnieniowej (inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę), antybakteryjnej, opioidowej (poprawiających sen) czy antyoksydacyjnej, które mogą być wykorzystywane w leczeniu i zapobieganiu chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, nowotwory, choroba Alzheimera”– wymienia inna z badaczek pracujących w zespole, dr hab. inż. Justyna Żulewska.

Nauka ma zostać przekuta w produkcję prozdrowotnego mleka

Działanie prozdrowotne uzależnione jest od rodzaju trawionego białka oraz procesów technologicznych, jakie zostały zastosowane przy jego produkcji. „Po spożyciu produktów mleczarskich, które zawierają kazeinę oraz w mniejszej ilości białka serwatkowe, w przewodzie pokarmowym człowieka, w wyniku procesów trawiennych, powstają wolne aminokwasy, jak również biologicznie aktywne peptydy. O ile wolne aminokwasy wykorzystywane są przez organizm głównie jako materiał budulcowy, to bioaktywne peptydy, wykazują różnorodne korzystne działania dla organizmu”– tłumaczy Żulewska.

W ramach projektu powołano Funkcjonalne Centrum Badawczo-Rozwojowe Mleczarstwa (Functional Dairy Research and Development Center). Konsorcjum zajmie się wdrożeniem wyników projektu do produkcji. Polsko-chiński projekt DairyFunInn pod hasłem „Innowacyjne technologie produkcji składników funkcjonalnych pochodzenia mlecznego i rozwój nowych produktów” realizowany od 2019 r. do lipca 2023 r. dofinansowany był kwotą 2 mln zł z konkursu NCBR.

