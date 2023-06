Te ryby wzmacniają kości i wspomagają odchudzanie. Przepis na pastę z sardynek

Sardynki to niewielkie ryby, które należą do rodziny śledziowatych. Mają od 15 do ok. 30 cm długości. Żyją w dużych ilościach w pobliżu włoskiej wyspy Sardynii i stąd wzięła się ich nazwa. Ale występują również w innych wodach, m.in.: Pacyfiku i w Oceanie Indyjskim. To najmniej zanieczyszczone ryby. Żywią się wyłącznie planktonem i dzięki temu nie zawierają szkodliwej rtęci, co zdarza się w przypadku innych popularnych ryb, takich jak np. tuńczyk czy łosoś. Można więc je bez obaw włączyć do jadłospisu.

Dlaczego warto jeść sardynki?

Sardynki zawierają wiele cennych witamin, w tym witaminę B 12, która wspiera układ sercowo-naczyniowy. Są również źródłem witaminy D niezbędnej dla zdrowia kości oraz wapnia. Ich regularne spożywanie zapobiega więc osteoporozie. Zawarte w tych rybach kwasy tłuszczowe omega-3 wspomagają odchudzanie poprzez korzystne zmiany procesów metabolicznych, co potwierdziło przeprowadzone w 2018 roku badanie. Wykazało ono, że kwasy omega-3 wpływają na wydzielanie leptyny – hormonu dającemu ciału sygnał o sytości. Kwasy omega-3 korzystnie wpływają również na pracę serca oraz zapobiegają nadciśnieniu tętniczemu, regulują ciśnienie krwi. W składzie sardynek znajdziemy też dobrze przyswajalne białko, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórek organizmu.

Sardynki w kuchni

Najpopularniejszą formą, w jakiej sprzedawane są te ryby, są sardynki w puszce. Występują zarówno w marynacie olejowej, jak i w sosie pomidorowym. Sardynki w pomidorach mają niższą zawartość tłuszczu niż sardynki w oleju. Należy pamiętać, żeby sardynki z puszki jeść razem z ośćmi, bo są one bogate w wapń. Świeża sardynka, bez ości, zawiera około 50 mg wapnia, w 100 gramach sardynek w oleju zawartość wapnia wynosi 382 mg i pokrywa prawie 40 proc. naszego dziennego zapotrzebowania na wapń. Konserwy z sardynek stanowią dobrą bazę do przygotowywania past do kanapek. Jeśli jednak mamy możliwość kupić świeże ryby to zdecydowanie lepiej po nie sięgnąć. Doskonale smakują natarte oliwą i oprószone grubą solą morską, upieczone na grillu i serwowane ze świeżym pieczywem. To tradycyjny sposób, w jaki jadane są w Portugalii, gdzie ryby są cenione i stanowią podstawę diety. W sezonie grillowym warto więc je przygotować.

Wypróbuj przepis na pastę z sardynek

Przepis: Pasta z sardynek pasta z sardynek Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki Jedna puszka sardynek w oleju - 125 g

Małe opakowanie serka śmietankowego-125 g

Jedna średnia cebula

Zielona pietruszka- ok. 1/3 pęczka

Pieprz mielony Sposób przygotowania Posiekaj cebulę w drobną kostkęPosiekaną cebulę włóż do miski i odrobinę posól, aby zmiękła. Dodaj sardynkiWłóż sardynki z puszki razem z olejem do miski z cebulką i rozgnieć wszystko widelcem. Posiekaj drobne zieloną pietruszkęJeśli ktoś nie lubi pietruszki, można ją zastąpić kolendrą. Dodaj posiekane zioła do pasty. Dopraw do smakuDodaj mielony pieprz, schłodź w lodówce i podawaj na kanapkach, obłożone na przykład kiszonym ogórkiem lub rzodkiewką

