Masz ten problem z wątrobą? Lekarka radzi: pij minimum 3 filiżanki kawy dziennie

Kawa wykazuje wiele dobroczynnych właściwości. Przeprowadzone badania dowodzą, że regularne picie „małej czarnej” obniża stężenie „złego cholesterolu” w organizmie, hamuje agregację płytek krwi i zapobiega powstawaniu zakrzepów. Co więcej, polifenole zawarte w napoju redukują ryzyko powstawania zmian miażdżycowych w tętnicach, niwelują stany zapalne, spowalniają procesy starzenia, a co za tym idzie chronią przed takimi chorobami, jak na przykład zawał serca czy udar mózgu.

Kawa wspomaga również układ pokarmowy. Usprawnia perystaltykę jelit. Wzmaga wydzielanie soku żołądkowego, przez co pośrednio przyspiesza przemianę materii i ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała. Wspomaga również pracę wątroby. Poprawia funkcjonowanie tego narządu i chroni go przed wieloma chorobami. Jedno z tych schorzeń to dość powszechny problem. Zmaga się z nim znaczna część Polaków (ponad 25 procent),

Kawa a niealkoholowe stłuszczenie wątroby

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD lub MAFLD) to najczęstsza przewlekła choroba wątroby. Powstaje, gdy w komórkach narządu (zwanych hepatocytami) gromadzi się nadmiar tłuszczu. Jej występowaniu sprzyja otyłość, brak aktywności fizycznej, a także niewłaściwy sposób odżywiania. Mowa tu o jedzeniu wysokoprzetworzonych produktów, a także artykułów spożywczych obfitujących nasycone tłuszcze oraz cukry proste.

Dieta może jednak – jak zauważa lekarka Miriam Staier w jednym z ostatnich postów udostępnionych w mediach społecznościowych – również zmniejszyć ryzyko stłuszczenia wątroby. Wystarczy włączyć do codziennego menu minimum 3 filiżanki kawy na dzień. Taka ilość napoju w zupełności wystarczy, by zredukować prawdopodobieństwo rozwoju choroby nawet o 35 procent. Co ważne regularne picie „małej czarnej” odgrywa ważną rolę nie tylko w profilaktyce NAFLD. Przywołany nawyk pozwala też znacznie poprawić rokowania u pacjentów zmagających się już z tym schorzeniem i obniżyć ryzyko związane z pojawieniem się powikłań, na przykład zwłóknienia czy marskości wątroby.

Jaką kawę pić, by zmniejszyć ryzyko stłuszczenia wątroby?

Najlepiej sięgać po zwykłą kawę bez żadnych „ulepszaczy”. Warto zrezygnować z cukru, tłustego mleka, śmietanki czy słodzonych syropów smakowych i postawić na standardową „małą czarną” w najczystszej postaci. Należy pamiętać, że wszystkie słodkie i tłuste dodatki podnoszą kaloryczność całego napoju. Sprzyjają więc przybieraniu na wadze. Tymczasem nadprogramowe kilogramy – jak już wspomniano – zwiększają ryzyko niealkoholowego stłuszczenia wątroby.

Czytaj też:

Polacy nagminnie wyrzucają je do kosza. Ja nie popełniam tego błędu i oszczędzam krocieCzytaj też:

Kawa z kardamonem błyskawicznie spala tłuszcz, ale to nie wszystko. Sprawdź jej inne zalety