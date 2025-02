Czy kawa pomaga schudnąć? Naukowcy podali ile kawy pić, by spalić tłuszcz

Kawa ma w swoim składzie kofeinę. To właśnie ten związek wspiera pracę układu pokarmowego. Usprawnia pracę jelit i przyspiesza spalanie kalorii. Jednocześnie hamuje nadmierny apetyt, dzięki czemu zmniejsza ryzyko podjadania między posiłkami i ułatwia kontrolowanie masy ciała. Wiele osób zastanawia się, ile filiżanek „małej czarnej” trzeba wypić, by osiągnąć wskazany efekt. Naukowcy z Harvardu znaleźli odpowiedź na to pytanie.

Ile kaw dziennie pomaga schudnąć?

Eksperyment przeprowadzony przez specjalistów wykazał, że picie czterech filiżanek kawy dziennie może zmniejszyć poziom tkanki tłuszczowej o około 4 procent w ciągu pół roku. Oczywiście chodzi tu o „małą czarną” bez dodatku cukru, syropów smakowych, mleka, śmietanki czy innych kalorycznych składników. Dodanie ich do naparu – jak wskazują naukowcy – przynosi efekt odwrotny od zamierzonego. Nie pomaga w zrzuceniu nadprogramowych kilogramów, a sprzyja przybieraniu na wadze.

Trzeba też pamiętać, że kawa nie jest żadną magiczną różdżką, która sprawi, że z dnia na dzień pozbędziemy się „boczków”. Samo picie „małej czarnej”, jeśli nie zadbamy o inne ważne kwestie, takie jak zbilansowana dieta oraz regularna aktywność fizyczna, niewiele pomoże. Kluczowe znaczenie w procesie odchudzania ma deficyt kaloryczny, czyli przyjmowanie mniejszej liczby kalorii niż wymaga tego zapotrzebowanie energetyczne organizmu.

Jak wzmocnić odchudzające działanie kawy?

Odchudzające działanie kawy można nieco wzmocnić. Wystarczy wzbogacić ją o składniki, które – podobnie jak kofeina – usprawniają metabolizm. Można pokusić się o dodanie do „małej czarnej” odrobiny cynamonu, pieprzu, kurkumy czy gałki muszkatołowej. Dobrze sprawdzi się też na przykład papryczka chili. Lista „ulepszaczy” jest dość długa. Należy jednak pamiętać, by nie przesadzać z ich ilością. Brak umiaru może bowiem bardziej zaszkodzić niż pomóc. Ta sama zasada dotyczy zresztą również samej kawy. Zbyt duże dawki kofeiny zakłócają pracę organizmu i zwiększają ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych, takich jak choćby zaburzenia snu, nieregularne bicie serca, częstomocz itp. Nierzadko towarzyszy im drażliwość, niepokój, ból głowy czy ból w klatce piersiowej. Eksperci radzą, by nie wypijać więcej niż cztery filiżanki kawy w ciągu doby.

