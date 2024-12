Zupa pomidorowa z tym dodatkiem smakuje jak u babci. Większość Polaków ma go w swojej kuchni

Pomidorowa to jedna z najsmaczniejszych i najbardziej popularnych zup w Polsce, obok klasycznej ogórkowej i aromatycznego rosołu. Jest uwielbiana zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Najlepiej smakuje ta przygotowana samodzielnie w domu. Nic nie dorówna pomidorowej ugotowanej na esencjonalnym bulionie, z dodatkiem świeżych pomidorów. Wielu z nas ta zupa kojarzy się z czasami dzieciństwa i sobotnimi obiadami. Najsmaczniejsza pomidorowa to ta, którą gotowała nasza babcia. Ja jednak odkryłam patent na to, by moja również smakowała obłędnie.

Prosty patent na obłędnie smaczną zupę pomidorową

Świetnym patentem na to, by zupa pomidorowa smakowała naprawdę doskonale jest dodanie do niej oliwy z oliwek. To prosty sposób na podkreślenie jej smaku i wzbogacenie dodatkowymi wartościami odżywczymi. Wysokiej jakości oliwa extra virgin dodaje delikatnej nuty owocowej i subtelnej goryczki, które świetnie komponują się z kwaskowatymi pomidorami. Warto dodać ją na końcu gotowania lub bezpośrednio na talerz tuż przed podaniem, aby zachować jej cenne właściwości, takie jak zawartość zdrowych tłuszczów i antyoksydantów. Oliwa sprawia też, że zupa staje się bardziej aksamitna i sycąca.

Jakie przyprawy dodać do zupy pomidorowej?

Aby zupa pomidorowa była jeszcze smaczniejsza, warto wzbogacić ją odpowiednimi przyprawami. Podstawą są oczywiście sól i świeżo mielony pieprz. Dodanie szczypty cukru pomoże z kolei złagodzić kwasowość pomidorów, co nada zupie delikatniejszy charakter. Bazylia, zarówno świeża, jak i suszona, świetnie komponuje się z pomidorami, podobnie jak oregano i tymianek. Koniecznie postawcie też na czosnek. Można go drobno posiekać i podsmażyć na oliwie lub maśle przed dodaniem do zupy – wtedy jeszcze bardziej wydobędziecie wspaniały aromat. Czosnek nie tylko wzbogaca smak, ale też dodaje potrawie wartości zdrowotnych, między innymi wspierając odporność.

Czytaj też:

Najsmaczniejsze kotlety schabowe robi moja mama. Poznaj jej prosty trik na soczyste mięsoCzytaj też:

Polacy rzadko jedzą tę rybę, a to błąd. Jest delikatna, zdrowa i nie ma ości