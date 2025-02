Nasiona chia i siemię lniane mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu! Pamiętaj o jednej zasadzie

Nasiona chia i siemię lniane są pełne cennych wartości odżywczych. Dostarczają wielu związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Mogą też jednak poważnie zaszkodzić. Dlatego eksperci przestrzegają przed bezrefleksyjnym włączaniem ich do diety. Sprawdź, dlaczego te popularne produkty mogą okazać się niebezpieczne i zobacz na, co zwrócić szczególną uwagę.

Kiedy nasiona chia i siemię lniane mogą zaszkodzić zdrowiu?

Nasiona chia i siemię lniane zawierają spore ilości błonnika pokarmowego. To ważny składnik prawidłowo zbilansowanej diety. Reguluje pracę jelit i rytm wypróżnień. Usprawnia przemianę materii oraz usuwanie toksyn z organizmu. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na włączenie ich do codziennego jadłospisu. Niesie to za sobą bardzo poważne zagrożenie, z którego istnienia wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Mało kto wie, że oba wskazane wyżej produkty można bardzo łatwo przedawkować.

Nadmiar nasion chia i siemienia lnianego w diecie wywiera niezwykle negatywny wpływ na układ pokarmowy. Zaburza jego funkcjonowanie na różnych poziomach. Wywołuje wiele dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład wzdęcia, zaparcia, bóle i skurcze brzucha, nudności etc. W skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do zaczopowania jelit. Trzeba bowiem pamiętać, że opisywane ziarna pochłaniają duże ilości wody, a w efekcie zwiększają swoją objętość. Pęcznieją w bardzo szybkim tempie, co zwiększa ryzyko powstawania zatorów w jelitach.

Jak włączać nasiona chia i siemię lniane do diety?

Przede wszystkim należy włączać te produkty do diety stopniowo, poczynając od niewielkich ilości. Warto robić to pod kontrolą specjalisty – lekarza lub dietetyka. Najlepiej nie przekraczać dawki 5 gramów dziennie. To bezpieczna ilość zarówno, jeśli chodzi o siemię lniane, jak i nasiona chia. Trzeba pamiętać, że błonnik pokarmowy znajduje się też w wielu innych artykułach spożywczych, takich jak na przykład pełnoziarniste pieczywo, kasze, makarony, ziemniaki etc.

