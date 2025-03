Ten błąd przy pieczeniu popełnia większość Polaków. Magda Gessler też! A może szkodzić zdrowiu

Pieczenie uchodzi za jedną z najlepszych metod obróbki termicznej potraw. Okazuje się jednak, że nawet ten sposób przyrządzania posiłków może stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia. Wszystko przez popularne akcesorium, którego używamy podczas całego procesu. Robiła to wielokrotnie w swoich programach również popularna restauratorka Magda Gessler. Tymczasem to ogromny błąd. Przestrzegają przed nim Katarzyna Bosacka i dr hab. n. med. Aleksandra Rutkowska.

Nie używaj tego do pieczenia potraw!

W jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych Katarzyna Bosacka postanowiła poruszyć temat plastikowych rękawów do pieczenia, które są jednym z najczęściej wykorzystywanych akcesoriów kuchennych. Zapytała dr hab. n. med. Aleksandrę Rutkowską o to, czy tego typu gadżety są bezpieczne dla zdrowia. Odpowiedź ekspertki może być sporym zaskoczeniem dla wielu osób:

Stosowanie rękawa foliowego nie jest dobrym rozwiązaniem w kuchni, mimo że jest tak powszechne. Dlatego że [rękaw do pieczenia – przyp. red.] jest wykonany z tworzywa sztucznego, potocznie nazywanego plastikiem i z niego mogą się uwalniać szkodliwe substancje, tak zwane związki endokrynnie czynne, które są „hormonalnymi oszustami” działającymi na nasz układ hormonalny. Zwiększają ryzyko otyłości, cukrzycy typu drugiego, niepłodności czy nawet nowotworów (raka piersi, raka prostaty etc.).

Specjalistka w udostępnionym nagraniu podkreśliła, że z plastikowego rękawa poddanego działaniu wysokiej temperatury mogą uwalniać się cząsteczki mikroplastiku. One również są poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Gdy dostają się do organizmu, generują przewlekłe stany zapalne tkanek. Tym samym pośrednio sprzyjają występowaniu wielu rozmaitych schorzeń cywilizacyjnych, w tym chorób o podłożu nowotworowym. Dr hab. n. med. Aleksandra Rutkowska zaapelowała, by zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Jesteśmy narażeni na mikroplastik oraz inne trujące związki nie tylko podczas korzystania z plastikowych rękawów podczas pieczenia, ale również, gdy wyrzucamy te zużyte akcesoria na śmietnik. Toksyny – jak zauważyła ekspertka – wrócą do nas w wodzie pitnej czy rybach.

Zdrowe zamienniki plastikowych rękawów do pieczenia

Najlepiej zamienić plastikowe rękawy do pieczenia na stalowe brytfanki albo blachy. Można je wyłożyć papierem do pieczenia, pod warunkiem że nie jest on pokryty substancjami chemicznymi. Dobrą alternatywą dla opisywanych akcesoriów kuchennych są również naczynia żaroodporne. Ich stosowanie pozwoli na przygotowywanie pełnowartościowych posiłków, które zawierają wszystkie cenne składniki odżywcze, a jednocześnie są wolne od sztucznych substancji.

