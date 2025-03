Dodajesz to do pomidorówki? Poważny błąd. Eksperci ostrzegają: szkodzi zdrowiu

Zupa pomidorowa to smaczne i zdrowe danie. Łatwo można je jednak „zepsuć”. Nieświadomie robi to spora część Polaków. Dodaje do niego bowiem składnik, który może szkodzić zdrowiu.

Polacy kochają zupę pomidorową i potrafią przyrządzić ją na mnóstwo różnych sposobów. Wiele osób popełnia przy tym jeden podstawowy błąd, choć nie zdaje sobie z tego sprawy. Dodaje bowiem do dania składnik, który – choć uchodzi za zdrowy – może szkodzić zdrowiu. Nie chodzi o kostkę rosołową czy maggi, ale inny popularny produkt. Sprawdź, czego lepiej nie dodawać do pomidorówki. Uważaj na ten dodatek do zupy pomidorowej Eksperci przestrzegają przed dodawaniem do zupy pomidorów z puszki. Tego typu opakowania są pokryte warstwą Bisfenolu A (BPA). To właśnie ten związek – jak czytamy w komunikacie udostępnionym przez Głównego Inspektora Sanitarnego – negatywnie wpływa na organizm człowieka Eksperci naukowi EFSA [Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności – przyp. red.], po ponownej ocenie zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z obecności BPA w środkach spożywczych, stwierdzili, że narażenie na ten związek stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów we wszystkich grupach wiekowych. Na podstawie wnikliwej oceny dowodów naukowych oraz po analizie informacji uzyskanych w ramach konsultacji społecznych eksperci EFSA zidentyfikowali jego potencjalnie szkodliwy wpływ na układ odpornościowy, wiążący się m.in. z ryzykiem wystąpienia alergicznego zapalenia płuc i zaburzeń autoimmunologicznych – zauważa GIS w opublikowanym materiale. Z kolei dietetyk Iwona Wierzbicka w jednym z materiałów opublikowanych w sieci zwraca uwagę na fakt, że „BPA jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych ksenoestrogenów na świecie”. Chodzi o związki chemiczne, które mogą wchodzić w interakcje z układem hormonalnym i naśladować działanie estrogenów, zaburzając tym samym równowagę hormonalną organizmu. Co dodać do zupy pomidorowej? Zupę pomidorową najlepiej przygotowywać na bazie dobrej jakości przecierów lub koncentratów. Należy przy tym unikać produktów sprzedawanych w puszkach, ewentualnie wybierać te z oznaczeniem „BPA free” (czyli wolne od BPA). Warto pamiętać, że tego typu przetwory są bogatym źródłem likopenu. To związek z grupy przeciwutleniaczy. Spowalnia procesy starzenia, łagodzi stany zapalne tkanek i chroni przed wieloma rozmaitymi chorobami, w tym nowotworowymi. Dobrej jakości koncentrat pomidorowy zawiera aż 25 mg likopenu w stugramowej porcji. Dla porównania taka sama ilość świeżych pomidorów dostarcza zaledwie 4 mg tego składnika. Czytaj też:

