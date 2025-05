Prof. Stachowska radzi: zamiast unikać węglowodanów – wybieraj te, które przedłużą twoje życie!

Węglowodany to jeden z podstawowych składników odżywczych z których nasz organizm czerpie energię. Ich główną funkcją jest dostarczanie „paliwa” do pracy mięśni i mózgu. Węglowodany dzielą się na proste i złożone. Węglowodany proste (na przykład glukoza czy fruktoza) są szybko przyswajane przez organizm, natomiast węglowodany złożone (na przykład skrobia) trawią się wolniej, zapewniając długotrwałą energię.

Ekspertka: przestań bać się węglowodanów

Każdy z nas się zestarzeje – to nie ulega wątpliwościom, jednak warto zadbać o to, by zestarzeć się zdrowo. Tutaj dużą rolę odgrywa odpowiednia dieta.

Badania naukowe nie kłamią – ludzie długowieczni nie stosują diety z restrykcjami wszystkich węglowodanów. Z rozlicznych badań wynik, że są one ważną składową diet osób długożyjących, a przede wszystkim żyjących w zdrowiu – tłumaczy profesor Ewa Stachowska, kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki.

Ekspertka zaapelowała, by, zamiast bać spożywać węglowodany, nauczyć się je wybierać w odpowiedni sposób, dobierając składniki swojej diety z większą uważnością. Przekonuje ona, że jeśli wybierzemy je mądrze, to mogą przyczynić się do przedłużenia naszego życia.

Zamiast strachu postaw na wiedzę – bo węglowodany nie są trucizną. Są źródłem energii, materiałem budulcowym niezbędnym do prawidłowej pracy wielu układów – przekonuje profesor Stachowska.

Specjalistka tłumaczy, że znaczenia tak naprawdę nie ma samo to, że spożywamy węglowodany, tylko istotna jest ich jakość. Trzeba pamiętać o tym, że cukry w diecie wysokoprzetworzonej działają bardzo szkodliwie na nasz organizm, jednak w otoczeniu zdrowych składników węglowodany mogą być podstawą diety długowieczności.

Jakie węglowodany wybierać?

Specjalistka proponuje, by postawić na dietę mieszkańców Okinawy, która jest uznana za jedną z trzech diet wspierających proces dobrego starzenia się. Okinawa jest „wyspą stulatków” – jest tak nazywana, ponieważ ma najwyższy odsetek stulatków – na każde 2000 osób przypada jeden stulatek. Dodatkowo wyspę tę wyróżnia jedna z najwyższych średnich długości życia kobiet. W odróżnieniu od populacji zachodnich na Okinawie jest o 80 procent niższa śmiertelność z powodu choroby wieńcowej i 40 procent niższa z powodu nowotworów. I co najważniejsze – stosunek białka do węglowodanów wynosi 1:10 (na korzyść węglowodanów). Mowa jednak o tych „dobrych węglowodanach”, czyli tych charakteryzujących się dużą ilością błonnika pokarmowego, na przykład z warzyw, roślin strączkowych, batatów, ale też gotowanego na parze i schłodzonego ryżu

Taki wybór koreluje ze zdrowym starzeniem, a węglowodany pochodzą głównie ze skrobi opornej, a nie cukrów prostych – podsumowała profesor Stachowska.

Specjalistka wytłumaczyła także, że skrobia oporna i błonnik są złożonymi węglowodanami, które wspierają silny mikrobiom.

Węglowodany zawierające błonnik zwiększają zróżnicowanie mikrobioty jelitowej, promując wzrost korzystnych szczepów i w rezultacie wzrost syntezy krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które wzmacniają barierę jelit i regulują odporność – przekonuje ekspertka.

Trzeba wiedzieć też, że w takiej diecie ważna jest także łagodna restrykcja kalorii (rzędu 10-20 procent). Taki zabieg aktywuje sirtuiny, czyli rodzinę białek enzymatycznych, które odpowiadają za procesy kojarzone z długowiecznością.

