Kto powinien zrezygnować z cynamonu? Ta zdrowa przyprawa niesie pewne ryzyko

Cynamon to nie tylko przyprawa, ale także lek na wiele częstych dolegliwości. Od dawna stosowany jest np. w celu redukcji stanów zapalnych o podłożu bakteryjnym, łagodzenia objawów przeziębienia i zaburzeń trawienia, a także obniżenia poziomu złego cholesterolu i poziomu glukozy we krwi. Niestety, cynamon może także szkodzić naszemu zdrowiu, co jest związane z wysoką zawartością kumaryny – związek ten ma liczne działania prozdrowotne, jednak spożywany w nadmiarze, może wywoływać skutki uboczne.

Jak cynamon wpływa na nasze zdrowie?

Regularne spożywanie niewielkiej ilości cynamonu oraz zawartej w nim kumaryny, pozwala czerpać korzyści zdrowotne. Cynamon działa antybakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwgrzybiczo i antynowotworowo, redukuje wolne rodniki tlenowe, a także m.in. redukuje ryzyko rozwoju cukrzycy, działa rozkurczowo i przeciwzakrzepowo. To nieliczne z właściwości cynamonu, jednak przyprawy tej nie należy spożywać w nadmiarze.

W cynamonie znajduje się kumaryna – naturalny związek chemiczny z grupy benzopironów, który powszechnie wykorzystywany jest m.in. w przemyśle farmaceutycznym. Spożywana w dużych ilościach kumaryna może doprowadzić do zatrucia organizmu i wystąpienia wielu nieprzyjemnych objawów m.in. ze strony układu pokarmowego. Ważne! Nadmierne spożycie kumaryny może doprowadzić do uszkodzenia wątroby. Co więcej, kumaryna wchodzi w interakcje z lekami przeciwcukrzycowymi!

W jakim celu stosować cynamon?

Cynamon możemy stosować jako dodatek do różnych potraw i napojów w celu poprawy metabolizmu, wsparcia układu immunologicznego w walce z infekcjami oraz usprawnienia funkcjonowania układu pokarmowego. Jak podaje portal WikiHow – stosowanie cynamonu zalecane jest podczas grypy i przeziębienia, dolegliwości trawiennych, zaburzeń metabolicznych, a także w celu profilaktyki ogólnego zdrowia.

Z cynamonu można przygotować np. rozgrzewający napój lub dodawać go do potraw z wysoką zawartością węglowodanów oraz tłuszczów. Doskonale komponuje się m.in. ze smakiem zup i dań mięsnych, które mogą obciążać układ pokarmowy.

Kiedy zrezygnować ze stosowania cynamonu?

Cynamon nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią, diabetyków, a także osoby, które przyjmują leki przeciwzakrzepowe. Nie należy spożywać cynamonu w ilości większej niż ½-1 łyżeczka na dobę. W celu kontrolowania spożycia cynamonu i znajdującej się w nim kumaryny, zalecane jest spożywanie wysokiej jakości cynamonu mielonego. Zarówno cynamon w proszku, jak i laski cynamonu muszą być prawidłowo przechowywane. Nie należy zastępować cynamonem leków przeciwcukrzycowych, a także leków stosowanych w celu obniżenia poziomu złego cholesterolu.

W celu uniknięcia szkodliwych dla zdrowia skutków ubocznych i interakcji trzeba skonsultować stosowanie cynamonu z lekarzem, jeżeli chorujemy przewlekle i przyjmujemy leki.

