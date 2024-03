Ważny komunikat dla klientów Lidla. Sieć wycofuje partię produktu mięsnego ze sklepów

Lidl podjął decyzję o natychmiastowym wycofaniu ze wszystkich sklepów burgera wołowego. Decyzja ta ma związek z działaniami kontrolnymi podjętymi przez firmę. Przeprowadzono szczegółową analizę procesów produkcyjnych, która wykazała, że jedna partia produktu może zawierać fragmenty plastiku.

Burger wołowy – szczegóły wycofanej partii

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) w udostępnionym komunikacie podał więcej informacji na temat produktu wycofanego ze sprzedaży:

Nazwa produktu: BURGER WOŁOWY, 2 × 110 g, marki RZEŹNIK

Numer partii: 01279024

Termin przydatności do spożycia: 29.03.2024

Producent: Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o. o., Golina ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin, WNI 30063801

Dystrybutor: Lidl sp. z o. o. sp. k., ul. Poznańska 48, 62-080 Jankowice, Tarnowo Podgórne

GIS poinformował, że trwa postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie. Prowadzą je organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem. Klienci, którzy zakupili burgera wołowego objętego ostrzeżeniem powinni go zwrócić. Mogą to zrobić we wszystkich sklepach sieci Lidl bez okazywania paragonu. Nie należy spożywać produktu.

Czym grozi spożycie plastiku?

Plastik ma bardzo negatywny wpływ na ludzki organizm. Jego cząsteczki przedostają się do krwioobiegu i narządów, wywołując wiele różnego rodzaju szkód. Przeprowadzone badania dowiodły, że spożycie tworzywa zwiększa ryzyko pojawienia się rozmaitych problemów zdrowotnych. Powoduje zaburzenia hormonalne. Zatruwa układ nerwowy i obciąża wątrobę. Może zmniejszać płodność i zakłócać prawidłowy przebieg ciąży. W dodatku sprzyja namnażaniu się wolnych rodników. Ich nadmiar przyspiesza procesy starzenia i wywołuje stany zapalne. Odgrywa też ważną rolę w rozwoju nowotworów oraz innych patologicznych zmian w tkankach.

Czytaj też:

Gotujesz kaszę lub ryż w woreczkach? Lepiej przestań to robić!Czytaj też:

Groźna bakteria w hamburgerach. Jest decyzja o wycofaniu produktu z rynku