Zdrowa Wielkanoc. Co jeść w święta, aby nie przytyć?

Próbujemy zdrowo się odżywiać, ale czasem tradycyjne święta w gronie rodzinnym to trudny test dla naszych postanowień dietetycznych. Podstawową zasadą powinno być w tym wypadku zachowanie umiaru. Możemy spróbować wszystkiego, ale w małej ilości, aby nie przeciążać naszego organizmu. Jeśli idziemy z wizytą, możemy zanieść jakieś lekkie i zdrowe danie. Jeśli zaś sami przygotowujemy przyjęcie wielkanocne, warto zastosować się do poniższych zaleceń dietetyków.

Postaw na warzywa

Warzywa powinny być podstawą posiłku, a nie tylko dodatkiem. Zalecana obecnie ilość warzyw i owoców to 400 g dziennie. Postawmy na sałatki z różnych warzyw, z dodatkiem dostępnych już o tej porze roku rzodkiewek, szczypiorku czy samodzielnie wyhodowanej rzeżuchy, która jest prawdziwą bombą zdrowia i witamin. Do dań dodajmy też orzechy i nasiona.

Jajka, majonez czy sałatka jarzynowa?

Warto wiedzieć, że te produkty są wskazane dla osób zwracających uwagę na indeks glikemiczny.

Jajka

Nie musimy unikać jajek, gdyż są źródłem pełnowartościowego białka, witaminy A, witaminy D oraz witamin z grupy B. Dodatkowo jajka dają nam uczucie sytości na długo, co sprzyja ograniczaniu spożycia kalorii. Jajka mają niski indeks glikemiczny, a więc osoby z insulinoopornością mogą po nie sięgać bez obaw.

Majonez

Majonez, chociaż kaloryczny, o ile nie zawiera cukru, ma indeks glikemiczny na poziomie 0, a ze względu na to, że zawiera białko i tłuszcz, po dodaniu do potraw obniża dodatkowo ich IG. Najlepiej jest zrobić domowy majonez – wtedy kontrolujemy jego skład i możemy dodać zdrowe oleje, takie jak olej rzepakowy czy oliwa z oliwek. Można też dodawać do potraw mieszankę majonezu z jogurtem naturalnym, co obniża ich kaloryczność. Weganie mogą skorzystać z przepisów na majonez z aquafaby, czyli wody z gotowania ciecierzycy, co nie wymaga dodawania jajek.

Sałatka jarzynowa

Możemy zjeść bez problemu porcję sałatki jarzynowej, ponieważ jeśli ziemniaki po ugotowaniu wystygną, co ma właśnie miejsce w przypadku tej sałatki, ich indeks glikemiczny się obniża, gdyż wytwarza się w nich tzw. skrobia oporna, która dłużej się trawi.

Jak ograniczyć ilość kalorii?

Jeśli chcesz obniżyć kaloryczność żurku, dodaj mniej mięsa, nie dodawaj boczku, w zamian włóż sporo chrzanu, bo jego ostry smak i zawarte w nim związki pobudzają wydzielanie soków żołądkowych, co ułatwia z kolei trawienie. Zalecane jest kontrolowanie ilości zjedzonych słodyczy i ciast, gdyż właśnie one zawierają często najmniej wartościowe węglowodany i cukier. Najlepiej zjeść małą porcję deseru zaraz po posiłku, a następnie udać się na spacer.

Zastosuj naturalne spalacze tłuszczu

Istnieją produkty, które w sposób naturalny wspomagają i przyspieszają przemianę materii, więc warto dodać je do dań, czy sporządzić z nich napoje i napary.

Imbir i cynamon – naturalnie spalają tłuszcz, gdyż podnoszą temperaturę ciała, a organizm usiłując ją obniżyć w procesie termogenezy, zużywa więcej energii i szybciej spala tkankę tłuszczową.

– naturalnie spalają tłuszcz, gdyż podnoszą temperaturę ciała, a organizm usiłując ją obniżyć w procesie termogenezy, zużywa więcej energii i szybciej spala tkankę tłuszczową. Kurkuma – zawarta w niej leptyna jest hormonem regulującym apetyt i wysyła sygnał do mózgu o tym, że jesteśmy już najedzeni.

– zawarta w niej leptyna jest hormonem regulującym apetyt i wysyła sygnał do mózgu o tym, że jesteśmy już najedzeni. Kawa i zielona herbata — zawierają kofeinę, która również przyspiesza przemianę materii. Należy pamiętać, aby pić co najwyżej 3 filiżanki dziennie tych napojów.

Nie zapominaj o ruchu

Obecnie podstawą piramidy zdrowego odżywiania jest ruch, więc po posiłku koniecznie wybierz się na rodzinny spacer lub pobaw się z dziećmi na świeżym powietrzu.

