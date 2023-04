Czy picie większej ilości wody pomoże schudnąć? Odpowiedź może zaskoczyć

Jeśli się odchudzasz, znaczenie ma wiele nawyków: to przede wszystkim odpowiednia i zbilansowana dieta oraz aktywność fizyczna. A jaki wpływ na proces odchudzania ma to, co pijesz?

Czy woda pomaga schudnąć?

Woda nie ma kalorii, więc zawsze będzie lepsza od słodzonych napojów, soków owocowych i kawy z dodatkami (typu syropy, mleko, śmietanka). Dlatego warto wyrobić w sobie nawyk sięgania po zwykłą wodę.

Znana amerykańska dietetyczka Lauren Manaker w publikacji dla serwisu Eat This! podkreśla, że włączenie wystarczającej ilości wody do zdrowej diety może być brakującym ogniwem, którego szukasz, jeśli jesteś na drodze do utraty wagi. „Zwłaszcza jeśli już ograniczasz smażone i słodkie potrawy, angażujesz się w aktywność fizyczną i przyjmujesz inne dobre dla ciebie nawyki, które wspomagają odchudzanie” – uważa specjalistka.

Dietetyczka powołuje się na badania publikowane w periodykach poświęconych odżywianiu, z których wynika, że woda może odgrywać istotne znaczenie w odpowiednim spalaniu tkanki tłuszczowej. Woda pomaga zwiększyć ilość spalanych kalorii nawet, kiedy jesteś w spoczynku. Według badań opublikowanych w Frontiers in Nutrition, potrzeba wystarczającej ilości płynów, aby skutecznie wykorzystać tłuszcz jako paliwo. Upraszczając: woda pomaga rozbijać tłuszcz w organizmie.

Ile wody trzeba pić, aby schudnąć?

Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Ilość wody, którą musisz wypić, aby schudnąć, będzie się różnić w zależności od kilku czynników, w tym twojej wagi, ilości ćwiczeń i tego, jak się pocisz. Lauren Manaker podaje wartość 3,7 litra dla zdrowego mężczyzny i 2,7 litra dla zdrowej kobiety. To jednak łączna ilość płynów, jaką powinniśmy przyjmować w ciągu dnia, a więc także to, co przyswajamy z posiłkami (np. jedząc zupy, czy warzywa i owoce zawierające dużo wody, takie jak ogórki czy arbuzy). Manaker przyznaje, że samo picie wody nie wystarczy, aby zrzucić zbędne kilogramy, ale jeśli prowadzisz odpowiedni tryb życia, to właśnie odpowiednie nawodnienie może być tym, co naprawdę pomoże.

Sylwia Gugała-Mirosz, Eksperka Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej – Państwowego Zakładu Higieny, przypomina z kolei, że ilość zapotrzebowania na wodę zmienia się z wiekiem: „Woda to główny składnik naszego ciała. Jej ilość w organizmie waha się w granicach 45–75% jego masy i zależy od płci, budowy ciała, ale przede wszystkim od wieku. Z upływem lat nie tylko zmniejsza się poziom wody w naszym organizmie, lecz także zmieniają się jej proporcje w niektórych tkankach, np. spada jej udział w skórze, co powoduje, że staje się ona mało elastyczna i pozbawiona sprężystości”. I jak tłumaczy, to dlatego tak istotna jest dbałość o picie dużych ilości wody, w miarę jak przybywa nam lat.

