Chcesz schudnąć? Sięgnij o poranku po te napoje

Rozpoczęcie dnia od odpowiedniego, zdrowego napoju może przyspieszyć odchudzanie i są na to naukowe dowody. Te napoje nie dostarczą ci kalorii, ale podkręcą metabolizm i pomogą oczyścić organizm z toksyn.

Trzy poranne napoje najlepsze na odchudzanie

Można je łatwo przygotować, a ich picie sprawia, że poranek staje się naprawdę przyjemny.

Zielona herbata



Odchudzasz się? Włącz zieloną herbatę do codziennego menu. Jak powiedziała „Wprost” Karina Ryterska, dietetyczka pracująca m.in. na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, zielona herbata w każdej formie (także matcha) będzie wsparciem dla zdrowego odchudzania. Jak wylicza Karina Ryterska, zielona herbata przyspiesza trawienie, a dzięki zawartości związków polifenolowych, pomaga ograniczać wchłanianie tłuszczów.





Kawa



Koniecznie czarna! To napój, który nie dostarczy zbędnych kalorii (w 100 ml czarnej kawy bez dodatków są zaledwie 2 kalorie), ale za to wesprze i pobudzi metabolizm. Dodatkowo różne badania wykazały, że wypicie porannej kawy pomaga ograniczyć kaloryczność zjadanych do południa produktów, bo zwykle jemy wtedy mniej.





Ciepła woda z cytryną



To idealny napój na początek dnia. Dlaczego woda z cytryną będzie też wspierać odchudzanie? – Doskonale nawadnia, nie ma kalorii i może pomóc w usunięciu toksyn z organizmu – wylicza cytowana przez serwis EatThis! Lisa Young, amerykańska dietetyczka i autorka publikacji o odchudzaniu.

Same napoje nie wystarczą przy odchudzaniu

Jeśli masz nadwagę, to zrzucenie zbędnych kilogramów nie będzie zależało od prowadzenia do diety jednego produktu. Jak podkreślają specjaliści, nie ma magicznych produktów, które jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki sprawią, że wskaźnik wagi poleci w dół. Zdrowe napoje bez dodatku cukru pomogą w procesie odchudzania, ale same w sobie nie wystarczą. Niezbędna jest zbilansowana dieta.

Dietetyczka Karina Ryterska osobom, które chciałyby zredukować wagę, poleca dietę DASH, która bogata jest w warzywa, owoce, zdrowe tłuszcze, pełnoziarniste produkty zbożowe, rośliny strączkowe czy orzechy. Zakłada ograniczenie jedzenia czerwonego mięsa, słodyczy i ogólnie: wysokoprzetworzonych, pełnych soli i cukru produktów. Specjalistka radzi, aby wzbogacić codzienną dietę też o takie produkty jak buraki, zielone warzywa, kiszonki, fioletowe i bordowe warzywa i owoce.

Ale – jak przypominają specjaliści, nie tylko odpowiednia dieta jest ważna dla zachowania zdrowia i właściwej wagi ciała. Niezbędna jest też regularna aktywność fizyczna. Jaka? Tu też eksperci są zgodni: dopasowana do twoich możliwości i taka, która będzie sprawiać ci przyjemność.

