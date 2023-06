Dodaj do kawy te 2 składniki. W łatwy sposób zrzucisz zbędne kilogramy

Badania opublikowane w czasopiśmie „The American Journal of Clinical Nutrition” potwierdzają, że kawa pita z umiarem (ok. 3 filiżanki dziennie) korzystnie wpływa na zdrowie. Wspomaga trawienie i podkręca metabolizm. Zawarta w niej kofeina przyspiesza go aż o 11 proc., zwiększając znacząco spalanie tkanki tłuszczowej. Wskazano, że największy wpływ na spalanie tkanki tłuszczowej ma zielona kawa, gdyż zawiera więcej polifenoli niż kawy palone. Okazuje się w kontekście odchudzania, ważny jest również sposób zaparzania kawy. Właściwości odchudzające mają kawy parzone w ekspresach ciśnieniowych, bądź parzone po turecku. Poprawiają perystaltykę jelit, zapobiegają zaparciom i pobudzają wydzielanie kwasów żołądkowych, co sprzyja trawieniu. Na tego typu napoje muszą uważać jednak osoby z wrzodami żołądka i dwunastnicy.

Jak zwiększyć odchudzające działanie kawy?

Aby zwiększyć efekt odchudzający kawy, można dodać do niej cynamon i imbir. Okazuje się, że cynamon zmniejsza ilość glukozy, która dostaje się do krwiobiegu po posiłku. Wpływa na pracę enzymów trawiennych, które spowalniają rozkład węglowodanów w przewodzie pokarmowym. Natomiast jeden ze związków zawarty w cynamonie może działać na komórki, naśladując insulinę. To znacznie poprawia wychwyt glukozy przez komórki, chociaż działa znacznie wolniej niż sama insulina. Niektóre badania na ludziach potwierdziły przeciwcukrzycowe działanie cynamonu, pokazując, że może on obniżyć poziom cukru we krwi na czczo nawet o 10-29 proc. Korzeń imbiru natomiast to przyprawa powodująca naturalne przyspieszenie metabolizmu, dzięki zawartości gingeroli. Pozwala pozbyć się zwłaszcza opornego na odchudzanie tłuszczu brzusznego, który jest niebezpieczny dla zdrowia. Picie napojów zawierających imbir pomaga ponadto szybciej uzyskać uczucie sytości po posiłkach.

Przygotuj kawę z imbirem i cynamonem

Przepis: Kawa z cynamonem i imbirem Odchudzający napój Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 250 ml dobrej mocnej kawy

¼ łyżeczki imbiru w proszku

szczypta cynamonu

2 łyżeczki miodu (opcjonalnie) Sposób przygotowania Zaparz kawęPrzygotuj porcję dobrej kawy i zaparz ją najlepiej w ekspresie lub po turecku. Dodaj przyprawyDo gorącego napoju dodaj cynamon i imbir, ew. łyżeczkę lub dwie miodu. Dobrze smakuje na gorąco, ale napój można też pić wystudzony.

Czytaj też:

Te kawowe lody zrobisz w 5 minut! Wystarczy, że masz w domu trzy składnikiCzytaj też:

Obniża poziom „złego” cholesterolu i korzystnie działa na jelita. Zrób mleko ziemniaczane