Te błędy najczęściej popełniamy podczas odchudzania. Pewnie też to robisz

Warto pamiętać, że nadwaga to nie tylko problem estetyczny. Nadmierna masa ciała sprzyja występowaniu zmian zwyrodnieniowych w stawach. Zwiększa też ryzyko pojawienia się różnego rodzaju schorzeń, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, dna moczanowa, kamica żółciowa czy choroby nowotworowe (rak jelita grubego, rak piersi itp.). Odchudzanie jest więc ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Co zrobić, by skutecznie pozbyć się „boczków”? Specjalistka radzi, jakich błędów unikać.

Czego nie robić podczas odchudzania? Tych błędów unikaj

Pierwsza kwestia, przed jaką przestrzega dietetyk kliniczny Dominika Hatala, dotyczy przesady w ograniczaniu kalorii. Zbytnia redukcja kaloryczności posiłków przynosi efekt odwrotny od zamierzonego i zamiast przyspieszać spalanie tłuszczu, spowalnia cały proces. Co więcej, niewystarczająca podaż kalorii w diecie może zakłócać funkcjonowanie organizmu oraz prowadzić do zaburzeń w gospodarce hormonalnej czy pracy jelit. Często przyczynia się także spadku wydolności poszczególnych narządów, a w konsekwencji przyrostu tkanki tłuszczowej. Odpowiednia dieta redukcyjna powinna być dostosowana do twojego trybu życia oraz indywidualnej sytuacji zdrowotnej. Musi też uwzględniać PPM, czyli podstawową przemianę materii. To ilość energii, którą trzeba dostarczyć organizmowi, by zapewnić mu prawidłowe funkcjonowanie. Jej wartość zależy między innymi od płci, wieku, wzrostu, masy ciała.

Drugi, często popełniany błąd, to spożywanie nielubianych produktów. Pamiętaj, że dieta nie może być karą. Jedzenie powinno sprawiać przyjemność. Nie zmuszaj się do sięgania po jarmuż czy kalafior, jeśli za nimi nie przepadasz. W przeciwnym razie zaczniesz postrzegać odchudzanie jako „torturę” i szybko stracisz cały zapał. Tymczasem redukcja masy ciała to proces, który trwa tygodnie, a czasem miesiące. Wszystko zależy od tego, ile nadprogramowych kilogramów chcemy zrzucić.

Kolejnym „grzechem”, którego często dopuszczamy się w trakcie redukcji masy ciała, jest zbyt szybka rezygnacja z obranego celu. Dzieje się tak, gdy nie uda nam się przestrzegać założeń diety i pozwolimy sobie na zjedzenie czegoś niezdrowego albo wysoce kalorycznego. Jak zauważa ekspertka, nie należy się wówczas poddawać i porzucać diety. Ważne, by następnego dnia „wrócić na właściwe tory”. Warto też od początku odchudzania zrobić w jadłospisie miejsce na „niedietetyczne” przekąski. Dzięki temu unikniemy poczucia winy.

Czego jeszcze nie należy robić podczas odchudzania? Porównywać się do innych. Każdy człowiek traci tkankę tłuszczową w innym tempie. Nie należy tego procesu zbytnio przyspieszać. Trzeba dać sobie czas, nie zapominając przy tym, że samo ograniczenie kalorii w diecie to jeszcze nie wszystko. Warto też zadbać o odpowiednią porcję aktywności fizycznej. Ruch nie tylko przyspiesza przemianę materii, ale też dobrze wpływa na prace całego organizmu i wzmaga produkcję endorfin, czyli hormonów szczęścia. W rezultacie poprawia nastrój i ogólne samopoczucie.

– Jeśli uprawiasz regularną aktywność fizyczną, pamiętaj też, że regeneracja twojego organizmu jest równie istotna, co trening! To właśnie podczas snu i odpoczynku zachodzą wszelkie procesy odbudowy naszych włókien mięśniowych powstałych podczas treningu – przypomina ekspertka w jednym z postów na Instagramie.

Unikaj porad dietetyków bez wiedzy i doświadczenia!

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię – korzystanie z usług sprawdzonych specjalistów, którzy mają odpowiednią wiedzę i przygotowanie, by wspomóc klienta w walce z nadprogramowymi kilogramami i poprawę zdrowia. Wdrażanie w życie porad osób po zwykłych kursach dietetycznych może mieć bardzo poważne konsekwencje i pogorszyć stan zdrowia. Najlepiej poprosić o pomoc dietetyka klinicznego, który ukończył odpowiednie studia i ma za sobą co najmniej kilka lat praktyki w zawodzie. Nie dajmy się zwieść pozorom i nie ulegajmy wizjom diety-cud, która sprawi, że w ciągu tygodnia zrzucimy 10 kilogramów.

