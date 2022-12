Jak usunąć ze skóry plamy po łuskaniu orzechów włoskich?

Jeśli kiedykolwiek podnosiłeś orzechy włoskie z ziemi lub zajmowałeś się drewnem orzechowym podczas prac związanych z obróbką drewna, zauważyłeś, że szybko na twoich rękach pojawiają się żółtobrązowe plamy. Niedoczyszczona plama może utrzymywać się nawet przez kilka dni. W końcu sama się wywabi, ale prawdopodobnie nie będziesz chciał czekać tak długo. Nie rozpaczaj, kiedy mydło i woda nie rozwiążą problemu. Istnieje kilka innych szybkich i łatwych sposobów na usunięcie plam.

Usuwanie plam z orzecha włoskiego ze skóry

Istnieje kilka metod usuwania plam z orzechów z rąk.

Sok z cytryny i sól

Rozpocznij proces czyszczenia od spryskania dłoni dużą ilością soku z cytryny. Możesz użyć butelkowanego soku z cytryny lub soku ze świeżej cytryny. Do tej procedury będziesz potrzebować pół szklanki soku z cytryny. Posyp ręce solą. Prawdopodobnie równa się to około dwóm łyżkom soli.

Energicznie potrzyj dłonie po nałożeniu soku z cytryny i soli. Kontynuuj, aż plamy znikną. Połączenie soli i kwasu z cytryny usunie plamę, ale nie uszkodzi skóry.

Pasta do zębów

Spróbuj wcierać pastę w skórę, jeśli sok z cytryny i sól nie działają. Użyj starej szczoteczki do zębów i wcieraj pastę do zębów małymi okrężnymi ruchami. Kontynuuj tę metodę, aż plama całkowicie zniknie. Każdy rodzaj pasty może pomóc, ale największy sukces odniesiesz w przypadku pasty zawierającej sodę oczyszczoną.

Soda oczyszczona i płyn do mycia naczyń

Wymieszaj jedną łyżkę sody oczyszczonej z jedną czwartą szklanki płynu do mycia naczyń w płytkiej misce. Użyj starej szczoteczki do zębów, aby nanieść tę miksturę na dłonie. Szoruj plamę szczoteczką, wykonując te same okrężne ruchy. Kontynuuj szorowanie, aż plama zacznie znikać. Wypróbuj tę metodę, jeśli przedstawione wcześniej środki zaradcze nie zadziałały.

Po wyczyszczeniu rąk: nawilżanie

Umyj i nawilż ręce po wypróbowaniu jednej lub kilku z tych metod. Chociaż żaden z tych środków nie jest niebezpieczny dla skóry, pocieranie i narażenie na wilgoć może wysuszać skórę i spowodować otarcia. Mycie rąk usunie wszelkie pozostałe substancje czyszczące, a każdy balsam nawilżający do skóry powinien chronić skórę przed podrażnieniami.

