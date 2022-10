Jak przechowywać jajka? Ten błąd popełnia wiele osób

Przechowywanie jajek nie wydaje się być skomplikowaną kwestią. W supermarketach zazwyczaj leżą one na półkach, zaś w domu odruchowo trzymamy je na drzwiach lodówki. Okazuje się, że nie jest to najlepsze miejsce na przechowywanie jajek. W jakim miejscu powinno się trzymać jajka i czy należy przechowywać jajka w lodówce?

Jak trzymać jajka?

Jajka najczęściej kupujemy w tekturowym zamkniętym pojemniku. W sklepach znajdziemy również jajka w szczelnie zamkniętych pojemnikach, które są wykonane z plastiku. Zakup takich produktów spożywczych wymaga, by po powrocie do domu przełożyć je do pudełka wykonanego z naturalnych materiałów lub do odkrytego pojemnika na jajka. Gdzie jednak należy trzymać surowe jajka?

Okazuje się, że przechowywanie jajek wymaga odpowiedniej temperatury i to właśnie ona jest kluczowa do zachowania świeżości tych produktów. Drzwi lodówki nie są najlepszym miejscem do przechowywania jajek, ponieważ są narażone na zmiany temperatur. Ciągłe wahania temperatury skracają świeżość jajek. Jeśli chcemy zachować ich świeżość, możemy trzymać je w warunkach chłodniczych, ale najlepiej w głębi lodówki w niskiej temperaturze, z dostępem tlenu. Odpowiednia będzie środkowa półka.

Jak przechowywać jajka?

Eksperci tłumaczą, że jajka powinny być utrzymywane w stałej temperaturze poniżej 20 ºC. Z tego względu można umieszczać je w lodówce, ale na półce – a nie na drzwiach, które są najcieplejszym miejscem podatnym na wahania temperatury. Jajka mogą też leżeć w szafce, jeśli w danym pomieszczeniu jest wystarczająco chłodno. To dlatego jajka w supermarketach zazwyczaj leżą na półkach – zwykle jest tam poniżej 20 ºC.

„Jaja najlepiej smakują, gdy są przechowywane w stałej temperaturze, dlatego zalecamy przechowywanie ich w lodówce na środkowej półce” – powiedziała ekspertka Sara Benwell.

Zaleca się również przechowywanie jaj w pudełkach, aby nie wchłaniały żadnych zapachów z otaczającej żywności. Na drzwiczkach lodówki można za to śmiało przechowywać produkty, które mają dodatek konserwantów: np. dżemy ze sklepów czy soki. Nie powinno się umieszczać tam mleka, ponieważ podobnie jak jajka jest podatne na zmienne temperatury.

Jak długo można przechowywać jajka w temperaturze pokojowej?

Jajka powinny być przechowywane w temperaturze poniżej 20 stopni Celsjusza. Jeśli w naszym mieszkaniu panuje wyższa temperatura, bezpiecznie można je przechowywać przez kilka godzin. Po tym czasie należy albo je wykorzystać albo schować do lodówki.

Ile mogą leżeć jajka wiejskie w lodówce?

Jajka wiejskie to jajka świeże, które mają dużo krótszy termin ważności niż jajka kupione w sklepie. Można je bezpiecznie przechowywać w chłodnym miejscu przez około 14 dni. Po tym czasie jajka mogą już nie być dobre do spożycia.

Ile mogą leżeć jajka w kuchennych szafkach?

Jajka mogą bezpiecznie leżeć w szafce przez 7-14 dni. Ważne, by w miejscu, w którym są przechowywane, panowała odpowiednia temperatura, było sucho i nie docierały tam promienie słoneczne. Jajka lubią stałą temperaturę, dlatego miejsce, w którym są przechowywane, nie powinno być narażone na zmiany temperatur. To kluczowe w zakresie bezpiecznego przechowywania jajek.

Czy jajka mogą się zepsuć?

Długo przechowywane jajka mogą uleć zakażeniu drobnoustrojami. Jest to niebezpieczne i może wywołać zatrucie, dlatego producenci mają obowiązek oznaczania daty spożycia na opakowaniu. Przyjmuje się, że jajka powinny zostać spożyte lub wykorzystane w ciągu 28 dni od zniesienia ich przez kurę.

