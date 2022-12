Jak rozpoznać prawdziwe pieczywo pełnoziarniste? 3 ważne wskazówki

Produkty pełnoziarniste to takie, do których wytworzenia użyto zboża z pełnego przemiału. W tym przypadku możemy mieć do czynienia z pieczywem, makaronem oraz mąką, z której sami przygotujemy potrawy mączne lub wypieki. Rozpoznanie mąki pełnoziarnistej nie jest trudne, ale wybór przygotowanego z nie pieczywa oraz innych produktów to już poważny problem.

Jak powstają produkty pełnoziarniste?

Aby można było mówić, że produkt jest pełnoziarnisty, musi on zostać wyprodukowany z nieoczyszczonej mąki, która zawiera łuskę zbóż. Produkty z pełnego przemiału są znacznie zdrowsze niż te, które zostały wyprodukowane z oczyszczonej, wysoko przetworzonej mąki, bo dostarczają do naszego organizmu cenne, witaminy, minerały i węglowodany złożone, a także niezbędny w codziennej diecie błonnik pokarmowy.

Produkty pełnoziarniste powstają z mąki, która zawiera otręby, więc mają dość charakterystyczny kolor oraz fakturę. Podczas przeżuwania np. pieczywa mogą być w nim wyczuwalne drobinki otrąb oraz niezmielone kawałki łuski ziarna. Sięgając po z pozoru pełnoziarniste produkty, możemy się jednak nabrać na triki typu biały chleb zabarwiony np. karmelem, aby udawał chleb razowy.

Jak rozpoznać produkty pełnoziarniste? 3 cenne wskazówki

Czytaj skład kupowanych produktów

Czytanie etykiet produktów pozwala na dokładne zapoznanie się z ich składem. Warto zwrócić uwagę na to, czy w składzie pieczywa znajdziemy mąkę pszenną, melasę, karmel oraz wiele innych składników. Jeżeli tak, to lepiej odłożyć taki chleb lub bułki na półkę. Warto zwrócić także uwagę na zawartość błonnika w rzekomo pełnoziarnistych produktach (nie tylko w chlebie, ale także makaronie i wypiekach), bo powinno go być przynajmniej 6 g w 100 g produktu.

Zwróć uwagę na wagę, wilgotność i kolor kupowanego pieczywa

Pieczywo pełnoziarniste możemy też rozpoznać nie zagłębiając się specjalnie w lekturę jego składu, bo jest ono ciężkie, elastyczne i wilgotne w środku. Podrabiane pieczywo pełnoziarniste jest lekkie, „nadmuchane” i często posiada bardzo wiele dodatków, które w przypadku ciasta na naturalnej mące, uniemożliwiłyby prawidłowe wyrośnięcie chleba lub bułek. Pieczywo pełnoziarniste najczęściej jest szare, z wyraźnie widocznymi kawałkami zmielonych łusek zbóż. Jeżeli chleb lub bułki mają intensywnie brązową barwę, to warto dokładnie przeczytać ich skład, bo może się okazać, że kolor zawdzięczają melasie lub karmelowi.

Nie idź na łatwiznę

Zdrowa owsianka gotowa w dwie minuty, idealne na śniadanie ciastka oraz batony musli, które zapewnią nam energię i piękną sylwetkę? Często nabieramy się na takie obietnice, zapominając, że w żywieniu nie powinno się iść na kompromisy. Pełnoziarniste, naturalne płatki owsiane lub jęczmienne, gruboziarniste kasze oraz inne produkty z pełnego przemiału wymagają odpowiedniego czasu przygotowania. Nie zrobimy pełnoziarnistego ryżu w kilka sekund, a makaron pełnoziarnisty będzie wymagał od nas więcej cierpliwości podczas gotowania.

Podsumowując, chcąc uniknąć ryzyka i kupować jedynie zdrowe produkty pełnoziarniste, trzeba pamiętać o tym, aby czytać ich skład i brać pod uwagę nie tylko obietnice składane w reklamach. Piękny kłos, który widnieje na opakowaniu, nie zawsze oznacza, że produkt ma w swoim składzie pełne ziarno, a ciemny chleb wcale nie musi być pełnoziarnisty – wiedząc o tym, łatwiej unikniemy pomyłek i oszczędzimy pieniądze.

