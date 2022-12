Udko czy pierś z kurczaka? Ten wybór ma znaczenie na diecie

Wiele osób uważa, że białe mięso z piersi kurczaka jest o wiele zdrowsze niż ciemne mięso z udka. Prawdą jest, że pierś z kurczaka ma mniej kalorii i mniej tłuszczu, więc dla osób dbających o linię wybór wydaje się oczywisty. Najnowsze badania wskazują jednak, że ciemne mięso z kurczaka zawiera składniki odżywcze, z których nie powinno się rezygnować. A dodatkowy tłuszcz i kalorie także nie są złe.

Jak wypada porównanie?

Udko kurczaka ze skórą zawiera 197 kalorii, 12,5 gramów tłuszczu, 19,8 gramów białka

Udko kurczaka bez skóry zawiera 152 kalorie, 6,93 grama tłuszczu, 21 gramów białka

Pierś kurczaka ze skórą zawiera 150 kalorii, 8,05 grama tłuszczu, 18 gramów białka

Pierś kurczaka bez skóry zawiera 133 kalorie, 2,75 grama tłuszczu, 27,3 grama białka

Ważny jest sposób przyrządzenia mięsa

Widać więc, że więcej tłuszczu znajduje się w udku, niż w kawałku piersi kurczaka o tej samej wadze. Jednak o tym, ile ostatecznie tłuszczu będzie w porcji kurczaka, decyduje sposób przyrządzenia mięsa. Drób jest łatwy do przyrządzenia i nie wymaga długiej obróbki cieplnej. Można go z powodzeniem gotować, smażyć czy piec. Jeśli jednak unikasz kupowania przemysłowo hodowanych brojlerów, bojąc się ewentualnej zawartości w mięsie antybiotyków, musisz pamiętać, że mięso z hodowli ekologicznych będzie dużo twardsze. Warto je zamarynować i nawet na 2 dni pozostawić do skruszenia – wskazuje dietetyczka.

„Jeśli zamierzasz jeść panierowane lub smażone kurczaki z białego mięsa, zawartość tłuszczu i tak wzrośnie. Lepiej jeść grillowane lub pieczone części kurczaka, jeśli chcesz zachować niską zawartość tłuszczu” – doradza dietetyczka i autorka książek kucharskich Amy Goodson, cytowana przez portal Eat That, Not This!

Ze skórą czy bez?

Zastanawiając się, który kawałek kurczaka zjeść, zapominamy o smakowitej skórce. Skóra jest tłusta i zwiększa znacząco ilość kalorii w spożywanym mięsie.

„Nie oznacza to, że zawsze musisz rezygnować ze zjedzenia skóry z kurczaka, ale powinieneś wziąć pod uwagę, licząc kalorie. Ciemne mięso kurczaka znajdziesz w udkach i skrzydłach. A te kawałki mięsa najczęściej zjadamy ze skórą” – uważa dietetyczka.

Czytaj też:

Jedzenie jak narkotyk. Dowiedz się, jakie produkty działają jak używkiCzytaj też:

Zdrowe menu - co tak naprawdę znaczy?