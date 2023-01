Masz wysoki poziom cholesterolu? Sprawdź, czy możesz pić kawę

Kawa to naturalny napój, który dostarcza do naszego organizmu m.in. redukujące wolne rodniki antyoksydanty. Od wielu lat trwają badania, które mają na celu poznanie wszystkich właściwości kawy i sprawdzenie, czy jest to napój, po który każdy z nas może sięgać. Jedno jest pewne – jak i w przypadku innych napojów – powinniśmy zachować umiar.

Skutki nadmiaru kawy

W kawie znajduje się działająca na układ nerwowy kofeina. Jej nadmiar może prowadzić do wystąpienia skutków ubocznych w postaci m.in. kołatania serca, drżenia dłoni i uczucia niepokoju. W skrajnych przypadkach nadmiar kawy może poważnie zaszkodzić, prowadząc m.in. do niebezpiecznego wzrostu ciśnienia tętniczego, a także innych objawów przedawkowania kofeiny. Wiadomo, że systematyczne spożywanie odpowiedniej ilości kawy (nie więcej niż 4 filiżanki dziennie) pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na niektóre choroby m.in. cukrzycę. Niektóre badania dowiodły również związku pomiędzy ilością wypijanej kawy i wysokim poziomem złego cholesterolu.

Związek między kawą i wysokim poziomem cholesterolu

Kawa nie jest źródłem cholesterolu, ale zawiera naturalne związki, które mogą wpływać na jego poziom w naszym organizmie. W kawie znajdują się kafestol i kafeol – te związki chemiczne łączone są ze wzrostem poziomu cholesterolu m.in. u osób w średnim wieku, które regularnie sięgają po kawę. Nadmiar kawy może wpływać na poziom cholesterolu także u osób młodych. Badania dowiodły, że wpływ na stan zdrowia ma nie tylko ilość spożywanej kawy, ale także jej rodzaj. Okazuje się, że kawa filtrowana dostarcza do naszego organizmu znacznie mniej związków, które mogą powodować podniesienie się poziomu złego cholesterolu, niż kawa parzona po turecku, espresso itp.

Rozwiązaniem dla osób, które kochają smak prawdziwej kawy i nie wyobrażają sobie z niego zrezygnować, jest kawa bezkofeinowa. W tym przypadku możemy cieszyć się bogatym smakiem i aromatem napoju, jednak nie szkodzimy zdrowiu.

Nie potwierdzono wynikami badań, że kawa bezkofeinowa nie wpływa na poziom złego cholesterolu, jednak brak pobudzającej kofeiny, pozwala chronić organizm, jeżeli mamy problem z wysokim ciśnieniem tętniczym lub jesteśmy nadwrażliwi na działanie kofeiny.

Zrezygnuj z dodatków do kawy

Cukier, pełnotłuste mleko, śmietanka, bita śmietana no i oczywiście... małe co nieco. Kawa wyśmienicie smakuje w towarzystwie ciast i ciasteczek, jednak często zapominamy, że nadmiar cukru w diecie, jest szkodliwy. Dowiedziono, że dieta bogata w cukry, zwiększa poziom złego cholesterolu i trójglicerydów, wpływając na ogólny stan zdrowia organizmu. Jeżeli chcemy utrzymać poziom cholesterolu w normie, trzeba ograniczyć spożycie dodatków do kawy, które są źródłem tłuszczu nasyconego i cukru.

Na poziom złego cholesterolu wpływają jednak również inne czynniki, które trzeba wyeliminować. To przede wszystkim tryb życia – jeżeli stawiamy na ruch i zdrowo się odżywiamy, to zachodzi niewielkie ryzyko, że wypijana w rozsądnych ilościach kawa, stanie się przyczyną nadmiernego wzrostu poziomu złego cholesterolu.

