Nigdy nie przechowujcie oleju w ten sposób. Przez ten błąd cała butelka będzie do wyrzucenia

Olej jest ważnym składnikiem wielu potraw. Używa się go też do smażenia. Nie dziwi więc, że każdy chce mieć go „pod ręką”. Okazuje się jednak, że nie każde miejsce jest odpowiednie, żeby trzymać butelkę z tym płynem. I choć w przypadku masła czy margaryny – każda osoba wie, że produkt ten powinien znajdować się w lodówce, to w przypadku oleju raczej mało osób zastanawia się nad najlepszym miejscem do jego przechowywania.

Gdzie nie powinno się trzymać oleju?

Zazwyczaj nie zwracamy uwagi na to, w jakim miejscu przechowujemy olej. Po rozpakowaniu zakupów stawiamy go na kuchennym blacie. To właśnie to miejsce jest najczęściej wybierane, ponieważ umożliwia nam swobodne korzystanie z tego produktu podczas gotowania. Okazuje się jednak, że każdy rodzaj tłuszczu powinien być przechowywany w odpowiednich warunkach. Jeśli tak nie jest – może na tym ucierpieć jego jakość, a przede wszystkim – produkt ten może się po prostu popsuć.

Blat kuchenny jest jednak najgorszym możliwym miejscem do przechowywania oleju. Wynika to z faktu, że oleje roślinne są „wrażliwe” na światło oraz wysoką temperaturę, a przecież dokładnie takie warunki tam panują. Unikajcie też wkładania oleju do szafki, która znajduje się nad kuchenką gazową lub piekarnikiem.

W jakim miejscu najlepiej przechowywać olej?

Większość rodzajów oleju powinno trzymać się w chłodnych i suchych warunkach. Jeśli w waszym domu jest specjalnie wydzielona spiżarnia do trzymania zapasów – to pomieszczenie sprawdzi się idealnie do przechowywania oleju. Zasada ta obowiązuje oczywiście tylko w sytuacji, gdy nie jest tam zbyt ciepło. Należy jednak pamiętać, by olej nie stał wtedy w pobliżu okna lub innych źródeł ciepła.

Trzymajcie więc olej z dala od światła słonecznego, w chłodnym i ciemnym miejscu, aby zapobiec utlenianiu i zepsuciu. Stabilna temperatura pomaga utrzymać wysoką jakość oleju. Dodatkowo olej należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, który ogranicza kontakt z powietrzem. Ciemne szklane butelki są najlepszym wyborem, ponieważ chronią olej przed szkodliwym wpływem światła.

Przechowywanie oleju – najważniejsze wskazówki

Dodatkowo pamiętajcie, by przechowywać oleje zgodnie z ich datą ważności. Starajcie się zużywać starsze zapasy przed otwarciem nowych butelek, aby zachować ich świeżość i jakość na dłużej. W zależności od oleju jego data przydatności może wynosić od 3 do 6 miesięcy (czasami jednak jest to jedynie 6 tygodni). Warto więc od razu sprawdzić wskazania producentów i dokładnie ich przestrzegać. Jeżeli na produkcie znajduje się informacja, że „należy spożyć do X tygodni od otwarcia” – warto wtedy nakleić na opakowanie informację z datą, kiedy otworzyło się ten olej (dzięki temu będziecie wiedzieli, ile macie czasu na jego spożycie).

