Tani nabiał, cukier i olej w Biedronce. Skorzystaj z obniżek i zrób zapas na Trzech Króli

Akcje promocyjne w Biedronce trwają do piątku, 5 stycznia 2024 roku. By z nich skorzystać, trzeba jednak spełnić określone warunki. Zobacz, jakie produkty objęto obniżką i co zrobić, by zaoszczędzić na zakupach.

Tanie mleko (i nie tylko) w Biedronce

Przy zakupie jednego litra Oleju Wybornego słonecznikowego lub rzepakowego otrzymamy za darmo kilogram cukru jednej z marek: Diamant, Polski Cukier, Sweet Family lub Cukier Królewski. Obowiązuje limit dzienny 6 opakowań. Z promocji mogą skorzystać posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka. To jednak niejedyne „okazje”, jakie sieć supermarketów przygotowała dla swoich klientów. Po obniżonej cenie można nabyć również:

mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina (1 litr) – przy zakupie 6 artykułów zapłacimy 1,99 złotych za sztukę, przy czym maksymalnie można nabyć 12 kartonów na jedno konto lojalnościowe (promocja tylko dla posiadaczy aplikacji Moja Biedronka),

masło extra marki Mleczna Dolina (200 gramów) – przy zakupie 2 produktów wydamy 3,49 złotych za kostkę, przy czym obowiązuje limit dzienny: dwa opakowania (promocja dla posiadaczy aplikacji i karty Moja Biedronka),

ser żółty w plastrach Światowid (300 gramów) – możemy go kupić za 5,99 złotych (80 procent taniej), ale by skorzystać ze zniżki, trzeba zaopatrzyć się w minimum dwa produkty i posiadać aplikację lub kartę Moja Biedronka (limit dzienny to 4 opakowania),

kiełbasa żywiecka marki Kraina Wędlin (600 gramów) – w tym przypadku oszczędność sięga 74% pod warunkiem, że kupimy minimum dwa produkty, cena po obniżce z aplikacją lub kartą Moja Biedronka wynosi 10,99 złotych (limit dzienny: 6 opakowań).

Sieć przygotowała również akcję promocyjną dla miłośników kawy ziarnistej. Posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka mogą kupić wszystkie produkty marki Jacobs 25 procent taniej. Obowiązują jednak pewne ograniczenia ilościowe: jednorazowo można nabyć 6 opakowań.

Czy kawę ziarnistą można mrozić?

Zwykle przechowujemy kawę w kuchennych szafkach. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że jej ziarna można mrozić. Dzięki temu zachowują one świeżość na dłużej i smakują lepiej po zmieleniu. Trzeba jednak pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad. Jeśli kupujemy kawę „na zapas”, najlepiej zamrozić całe, nieotwarte opakowania w próżniowo zamykanych woreczkach. W ten sposób minimalizujemy szkodliwe oddziaływanie wilgoci oraz tlenu. To między innymi pod ich wpływem kawa traci aromat i walory smakowe. Ważną rolę w tym procesie odgrywa również światło. Dlatego warto trzymać w tylnych szufladach zamrażarki, z których nie korzystamy zbyt często. Nieotwarta paczka kawy może czekać w zamrażarce nawet kilka tygodni.

Jak rozmrażać ziarna kawy? Wystarczy wyjąć woreczek foliowy i zostawić go na noc w temperaturze pokojowej. Następnego dnia można przystąpić do zaparzania „małej czarnej”. Mrozić można też pojedyncze porcje ziaren potrzebne do przygotowania jednej filiżanki napoju. Należy to zrobić jak najszybciej po zakupie produktu i wyjmować je bezpośrednio przed mieleniem. Taki zabieg zapewnia lepszy przemiał (uzyskujemy mniejsze cząstki ziaren), a co za tym idzie wydajniejszą ekstrakcję.

