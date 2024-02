Niewybaczalne błędy podczas robienia steka. Szwagier urządził mi „wykład”, co psuje to danie

Stek jest uznawany za klasykę wśród dań mięsnych. Żaden smakosz nie przejdzie obojętnie obok tej potrawy, jednak jest ważny warunek – musi być odpowiednio zrobiona. Pyszny stek powinien charakteryzować się znakomitym smakiem, ale też soczystością. Jest to jednak mięso dość trudne w przyrządzeniu, dlatego należy porządnie się do tego przygotować – zwłaszcza gdy robicie tę potrawę po raz pierwszy.

Czego unikać podczas robienia steka? Najgorsze błędy

Jednym z podstawowych błędów podczas smażenia steka jest używanie widelca, by przewrócić mięso z jednej strony na drugą – w ten sposób możecie z łatwością zniszczyć jego strukturę. Stek straci wtedy swoją soczystość, czyli to, co w nim najlepsze. Użyjcie do tego specjalnych szczypiec, szpatułki lub drewnianej łopatki.

Pamiętajcie też, żeby nie kroić steka zaraz po usmażeniu. Odczekajcie chwilę, aby soki przestały wrzeć w mięsie. Wystarczy zaledwie 5 minut, a różnica w smaku będzie naprawdę zauważalna. Odstawienie mięsa sprawi, że soki równomiernie rozpłyną się po całym kawałku steka. Bardzo ważne jest również to, by nie smażyć mięsa pod przykryciem. Nie powinniście też dodawać pieprzu przed oraz w trakcie smażenia. Pieprz w połączeniu z tłuszczem i mięsem spowoduje szybsze spalanie. Zróbcie to dopiero na chwilę przed podaniem steka. Sprawdźcie też, jakie mięso wybrać na stek – w końcu jest to kluczowe w tej potrawie.

Jak przyrządzić pyszny stek? Najważniejsze zasady

Część osób z pewnością zadaje sobie pytanie, jak przyrządzić idealny stek na zwykłej patelni. Ważne jest, żeby nie smażyć mięsa wyjętego od razu z lodówki. Odczekajcie minimum 30 minut, a w ten sposób unikniecie nierównomiernego wysmażenia się mięsa. Kolejna zasada dotyczy użycia odpowiedniego tłuszczu do smażenia. Najlepiej sprawdzi się olej słonecznikowy lub rzepakowy. Możecie użyć też masła klarowanego. Jeżeli z kolei zdecydujecie się na oliwę – absolutnie nie używajcie oliwy extra virgin.

Rozpoczynając proces smażenia steka, pamiętajcie też, że mięso musi być wcześniej dokładnie umyte i oczyszczone. Później osuszcie je ręcznikiem papierowym. Zanim włożycie mięso na patelnię – poczekajcie, aż tłuszcz się na niej porządnie rozgrzeje. Mięso kładźcie na patelnię naprawdę delikatnie, a gdy już to zrobicie – nie ruszajcie go. W przeciwnym razie straci swój aromat i wyjdzie suche. Przed smażeniem mięso posólcie jedynie po stronie, na której ułożycie je na patelni. Zanim odwrócicie stek na drugą stronę – ponownie oprószcie go solą. Na koniec: nie bójcie się eksperymentować, smażcie mięso do takiego stopnia, jaki chcecie uzyskać. Zadbajcie jednak o to, żeby nie wyszły wam „gumowe kotlety”.

