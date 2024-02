Mleko tańsze w Lidlu o ponad połowę. Spiesz się, bo promocja trwa tylko 3 dni

Promocja na mleko w Lidlu zawsze przyciąga wielu klientów. Zresztą trudno się temu dziwić. To jeden z tych produktów, które znajduje bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Można go wykorzystać na wiele różnych sposobów – dodać do kawy albo użyć do przygotowania ciasta, gorącej czekolady lub innego słodkiego przysmaku, który poprawi humor w chłodne dni. Opcji nie brakuje. Dlatego już teraz warto zrobić zapasy mleka, a przy okazji odciążyć domowy budżet.

Jak skorzystać z promocji na mleko w Lidlu?

Od czwartku, 22 lutego 2024 roku, sieć Lidl oferuje litrowe mleko UHT 3,2 procent marki Pilos za 1 złoty i 65 groszy. Cena regularna to 3,49 zł za sztukę. Można więc zaoszczędzić niespełna dwa złote na jednym opakowaniu. Warto jednak podkreślić, że promocja obowiązuje pod pewnymi warunkami. Jest dedykowana klientom korzystającym z aplikacji Lidl Plus. By z niej skorzystać, trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zakupić 12 sztuk mleka. Na jeden kupon przypada 12 opakowań. Produkty – wykraczające poza wskazany limit (czyli na przykład trzynasty, czternasty i piętnasty karton mleka) – będą sprzedawane w najniższej cenie, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Akcja promocyjna potrwa do soboty 24 lutego 2024 roku.

Mleko UHT, czyli jakie?

Skrót UHT pochodzi od angielskich słów ultra-high temperature processing. Oznaczone nim produkty są poddawane sterylizacji. Metoda ta polega na szybkim podgrzaniu mleka do temperatury 135-150 stopni Celsjusza (cały proces trwa zwykle nie dłużej niż dwie sekundy). Potem natychmiast schładza się płyn do temperatury pokojowej. Zastosowanie tego zabiegu wydłuża termin przydatności mleka do spożycia, ale jednocześnie pozbawia produkt cennych bakterii mlekowych.

Jak przechowywać mleko UHT?

Zamknięte mleko UHT nie musi stać w lodówce. Można trzymać je w temperaturze pokojowej (jednak nie wyższej niż 25 stopni Celsjusza i nie dłużej niż wskazuje data minimalnej trwałości widoczna na opakowaniu). Najlepiej sprawdzi się zacienione miejsce, które nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani położone w pobliżu źródeł ciepła, takich jak na przykład kaloryfer czy piekarnik. Otwarty produkt powinien być przechowywany w lodówce, najlepiej z tyłu chłodziarki i wykorzystany w ciągu 48 godzin.

Czytaj też:

Piję to na dobry sen. Odkąd sięgam po ten napój zasypiam dużo szybciejCzytaj też:

Jogurt i śmietana są już passe. Teraz tym składnikiem zabielam zupę pomidorową