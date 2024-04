Mleko tanie jak barszcz i mięso za darmo. Wyjątkowe okazje dostępne są w znanej sieci

Polacy chętnie korzystają z różnego rodzaju promocji na artykuły spożywcze. Tego typu akcje są świetną szansą na odciążenie domowego budżetu. Oszczędności mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu złotych. Nie inaczej jest i tym razem. Sprawdź, co dokładnie zrobić, by otrzymać zniżkę i gratisy.

Mleko tańsze o połowę w Lidlu

Od poniedziałku do środy (22-24 kwietnia 2024 roku) trwa promocja na mleko w Lidlu. Akcja objęła produkt marki Mlekovita. By skorzystać z obniżki, musisz kupić minimum 6 opakowań mleka UHT (zawartość tłuszczu 3,2%) o pojemności jednego litra. Wtedy za jedną sztukę zapłacisz 1,79 złotych. Obowiązuje jednak pewien limit. Na jeden paragon możesz nabyć tylko 12 produktów objętych promocją. Każdy kolejny będzie sprzedawany po cenie regularnej, która wynosi 3 złote 59 groszy.

Zapasy mleka kupione w Lidlu możesz spokojnie przechować w suchym i chłodnym miejscu, z dala od działania promieni słonecznych. Nie musi to być wcale lodówka. Pamiętaj, że produkty typu UHT zostają poddane procesowi sterylizacji. Metoda polega na błyskawicznym podgrzaniu mleka do bardzo wysokiej temperatury, sięgającej 135-150 stopni Celsjusza, a następnie schłodzeniu go do temperatury pokojowej. Zabieg ten zabija bakterie obecne w mleku i wydłuża termin przydatności produktu do spożycia.

Promocja na mięso w Lidlu

Lidl przygotował również ciekawą ofertę dla miłośników mięsa. Jeśli kupisz opakowanie polędwiczek z kurczaka marki Rzeźnik o wadze 400 gramów i aktywujesz specjalny kupon w aplikacji Lidl Plus, drugie opakowanie otrzymasz gratis. Obowiązuje limit czterech opakowań na jeden kupon (2+2 gratis). Ta akcja promocyjna obowiązuje tylko przez jeden dzień – w środę, 24 kwietnia 2024 roku.

Lidl Plus to darmowe oprogramowanie, dostępne w sklepie internetowym. By skorzystać z promocji na mięso i wiele innych artykułów spożywczych, trzeba je pobrać, zainstalować na swoim telefonie komórkowym i przejść krótki proces rejestracji. Cała operacja trwa zaledwie kilka minut.

