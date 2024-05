Lidl wyprzedaje masło za mniej niż 3 złote. Poznaj szczegóły i pospiesz się

Promocja na masło jest skierowana do wszystkich klientów, którzy posiadają aplikację Lidl Plus. To darmowe oprogramowanie dostępne w sklepach internetowych. Wystarczy je pobrać i zainstalować na swoim smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS. Na koniec należy przejść krótki proces rejestracji i aktywować specjalny kupon.

Tanie masło w Lidlu – jak skorzystać z promocji?

Akcją promocyjną objęto jeden konkretny produkt – masło extra 83% marki Pilos. By skorzystać ze zniżki, trzeba kupić trzy opakowania tłuszczu o wadze 200 gramów i aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus. Wtedy za jedną sztukę zapłacimy 2 złote i 99 groszy (cena regularna wynosi 5,99 zł). Trzeba przy tym pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii – na jeden kupon można nabyć jedynie trzy sztuki masła. Każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane po „zwykłej” cenie.

Promocja na masło w Lidlu trwa bardzo krótko. Obowiązuje tylko przez jeden dzień, to jest w czwartek, 23 maja 2024 roku. Trzeba się więc pospieszyć, by zrobić zapasy tłuszczu, a przy okazji sporo zaoszczędzić. Zakupione produkty trzymaj w lodówce. Możesz je przełożyć do specjalnych pojemników lub przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Pamiętaj o jednej bardzo istotnej kwestii – masło szybko chłonie wszystkie aromaty. Dlatego powinno leżeć z dala od artykułów wydzielających intensywne zapachy, na przykład mięs czy ryb.

Co zrobić z zapasem masła?

Masło jest wykorzystywane w kuchni na co dzień. Służy jako smarowidło do kanapek, zagęszczacz sosów. Jest też dodatkiem do różnego rodzaju wypieków (zarówno wytrawnych, jak i słodkich). Jeśli masz w domu zapasy tego tłuszczu, możesz je spokojnie zamrozić. Dzięki temu zachowa swoje właściwości i smak nawet do 8 miesięcy dłużej. Pamiętaj tylko, że najlepiej do mrożenia nadaje się świeże masło, a nie to, któremu kończy się termin przydatności do spożycia.

