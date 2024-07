Tanie masło w Biedronce w konkretny dzień. Zobacz, kiedy i ile możesz zaoszczędzić

Akcje promocyjne organizowane w sklepach to świetny sposób na to, by zaopatrzyć się w potrzebne produkty i odciążyć domowy budżet. Łowcy zniżek mogą już zacierać ręce, bo Biedronka przygotowała dla nich bardzo ciekawej ofertę. Tym razem chodzi o masło. Znana sieć dyskontów sprzedaje je po atrakcyjnej cenie. Oszczędności sięgają ponad 40 procent.

Jak skorzystać z oferty na tanie masło w Biedronce?

Akcja jest skierowana do posiadaczy karty lub aplikacji zakupowej Moja Biedronka. Pierwszą ze wskazanych rzeczy można dostać za darmo w każdym sklepie sieci. Oprogramowanie trzeba natomiast ściągnąć ze sklepu internetowego zainstalować na swoim smartfonie. W tym przypadku klient również nie ponosi żadnych opłat. Warunkiem skorzystania z promocji na masło jest okazanie karty przy klasie bądź wyświetlenie oferty w aplikacji. To jednak niejedyny wymóg, jaki trzeba spełnić. Kolejny dotyczy ilości oraz rodzaju nabywanego masła. Obniżka obowiązuje wyłącznie przy zakupie 3 sztuk produktu marki Mleczna Dolina (zawartość tłuszczu 82 procent). Jeden klient może kupić tylko 3 opakowania masła.

Warto podkreślić, że posiadanie karty moja Biedronka wiąże się z mniejszymi oszczędnościami niż bycie właścicielem aplikacji zakupowej. W pierwszym przypadku klienci za jedno opakowanie masła zapłacą 3 złote i 99 groszy, w drugim natomiast – 3,49 zł. Cena regularna tłuszczu wynosi 5 złotych i 99 groszy. Jeśli chcesz skorzystać z promocji, musisz się pospieszyć. Akcja zaczyna się i kończy w środę, 3 lipca 2024 roku.

Jak przechowywać masło?

Masło najlepiej trzymać w lodówce, w szczelnie zamykanym pojemniku. W przeciwnym razie tłuszcz bardzo szybko wchłonie zapachy innych produktów znajdujących się w chłodziarce. Nie należy przechowywać go w pobliżu wędlin oraz innych artykułów spożywczych wydzielających intensywny aromat. Większe ilości masła możesz zamrozić. Wystarczy podzielić je na mniejsze porcje, Umieścić w specjalnym woreczku i włożyć do zamrażarki.

