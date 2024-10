Masło za mniej niż 4 zł w Biedronce, ale tylko przez dzień. Sprawdź, kiedy iść na zakupy

W ostatnim czasie ceny masła poszybowały mocno w górę. Dlatego szkoda nie skorzystać z oferty, jaką na początek tygodnia przygotowała Biedronka. Sieć znacznie obniżyła cenę tłuszczu, dając klientom okazję do zaoszczędzenia sporej sumy pieniędzy. Promocja ma jednak swoje ograniczenia i warunki. Sprawdź, co dokładnie trzeba zrobić, by odciążyć domowy budżet.

Jak zdobyć tanie i dobre masło w Biedronce?

Promocją objęto masło znanej marki. Chodzi o Mleczną Dolinę. Sieć sprzedaje je za 3 złote i 99 złotych. To o 48% mniej niż „normalnie”. Cena regularna wynosi bowiem 7,69 zł. Obniżka zaczyna jednak obowiązywać dopiero wtedy, gdy włożysz do koszyka 3 opakowania produktu o łącznej wadze 600 gramów. Nie możesz kupić ani mniej ani więcej, jeśli chcesz zaoszczędzić.

Oferta na tanie masło jest skierowana do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka. by z niej skorzystać, trzeba posiadać dedykowaną kartę lub aplikację. Pierwszą ze wskazanych rzeczy można otrzymać za darmo w każdym sklepie sieci przy kasie. Oprogramowanie jest natomiast dostępne w sklepie internetowym. wystarczy je pobrać i zainstalować na swoim smartfonie. Należy podkreślić, że promocja trwa tylko jeden dzień. Zaczyna się i kończy 21 października 2024 roku. Nie masz więc zbyt wiele czasu na zakupy.

Jak wykorzystać masło w kuchni?

Masło to nie tylko świetne smarowidło do chleba. Nadaje się również do smażenia albo przygotowywania różnego rodzaju wypieków, na przykład paluchów wiedźmy na Halloween. Te słodkie przekąski przerażają wyglądem, ale zachwycają smakiem. Możesz mieć pewność, że zrobią niebywałe wrażenie na wszystkich gościach.

Masło doskonale sprawdzi się również podczas przyrządzania dań głównych. wspaniale pasuje między innymi do mięs i ryb. Zabezpiecza je przed utratą wilgotności. Sprawia, że są delikatne i soczyste, a jednocześnie wspaniale podkreśla smak i aromat przygotowywanych potraw. Pamiętaj, że tłuszcz możesz zamrozić. Wystarczy podzielić się na mniejsze porcje i spakować do specjalnych torebek. tak przechowywany produkt zachowa świeżość nawet przez pół roku.

