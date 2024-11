Najzdrowsze orzechy rosną w Polsce. Mamy je na wyciągnięcie ręki, a rzadko po nie sięgamy

Orzechy to szeroka grupa nasion zamkniętych w łupinie lub skorupce. Występują one w różnych częściach świata i znajdują wiele kulinarnych zastosowań. Są doskonałym uzupełnieniem, owsianek, ciast i różnego rodzaju deserów. Można je również dodawać do koktajli czy sałatek. Warto sięgać zwłaszcza po dwa gatunki orzechów. Zachęca do tego między innymi dietetyk dr Bartek Kulczyński.

Jakie orzechy są najzdrowsze?

Najkorzystniejszy wpływ na zdrowie wywierają orzechy włoskie. Mają przewagę nad innymi nasionami głównie dzięki wysokiej zawartości zdrowych tłuszczów. Warto zwrócić szczególną uwagę na kwas alfa-linolenowy. Związek ten odgrywa niezwykle znaczącą rolę w profilaktyce chorób układu krążenia. Obniża poziom „złego cholesterolu”, uelastycznia ściany naczyń krwionośnych. Działa kardio- i neuroprotekcyjnie. Chroni serce, mózg i komórki nerwowe. Zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału, udaru mózgu, miażdżycy i nadciśnienia tętniczego. Redukuje też stany zapalne tkanek.

Doktor Bartek Kulczyński przypomina również. że orzechy włoskie zawierają ponadto spore ilości miedzi, która wzmacnia odporność. Uczestniczy w krzepnięciu krwi, korzystnie wpływa na kości i ułatwia wchłanianie żelaza w jelitach. W produktach tych znajdziemy też dużo błonnika (około 2 g w 30 gramach). Przyspiesza on przemianę materii, zapewnia długie uczucie sytości i zapobiega podjadaniu, a w konsekwencji sprzyja redukcji masy ciała i zmniejsza ryzyko wystąpienia otyłości.

Na miano najzdrowszych, zdaniem eksperta, zasługują również orzechy laskowe. Są bowiem dobrym źródłem potasu. W 30 gramach znajduje się około 200 mg tego pierwiastka. Znajdziemy w nich również sporo wapnia, magnezu oraz manganu. Ostatni z przywołanych związków jest wykorzystywany przez organizm do enzymów przeciwutleniających. Zwalczają one wolne rodniki, które uszkadzają komórki, wywołują wiele patologicznych zmian w tkankach i przyspieszają procesy starzenia.

Podobne działanie wykazuje też „witamina młodości” (E). W 30 gramach orzechów laskowych znajdziemy nawet 4,5 mg tego cennego związku. Spożycie tej ilości orzechów pozwala pokryć dzienne zapotrzebowanie osoby dorosłej na witaminę E w 40 procentach.

Ile orzechów dziennie warto jeść?

Doktor Bartek Kulczyński zachęca, by sięgać po orzechy włoskie i laskowe regularnie. Już 30 gramów dziennie korzystnie wpłynie na organizm. Można łączyć orzechy włoskie i laskowe w jednej porcji albo stosować je zamiennie.

