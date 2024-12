Dobre masło „za grosze” w Biedronce i Lidlu. Sprawdziliśmy, gdzie jest taniej i możesz się zdziwić

Masło stanowi jeden z tych produktów, które w kuchni „schodzą jak na dniu”. Wykorzystujemy je nie tylko jako smarowidło do pieczywa. Jest również nieodłącznym składnikiem wielu potraw oraz świątecznych wypieków. Dlatego zawsze warto mieć pod ręką spory zapas tłuszczu. Lidl i Biedronka dają swoim klientem okazję do tego, by uzupełnić braki w lodówce. Jeśli zastanawiasz się, gdzie bardziej opłaca się zrobić zakupy, to już nie musisz. Sprawdziliśmy to za ciebie. Porównaliśmy oferty ofert. Wyniki mocno zaskakują.

Jak zdobyć taniej dobre masło w Lidlu?

Promocja w Lidlu dotyczy masła ekstra marki Pilos i jest skierowana do posiadaczy aplikacji Lidl Plus. Klienci mogą zaoszczędzić na zakupie tłuszczu 41 procent. By skorzystać z rabatu, muszą kupić trzy kostki. Wtedy za jedną sztukę zapłacą 4 złote i 99 groszy. „Normalna” cena to 8 złotych i 49 złotych.

Tanie i dobre masło w Biedronce – warunki oferty.

Warunki promocji na masło ekstra w Biedronce, są niemal takie same jak w Lidlu. Najwięcej na zakupie produktu oszczędzą członkowie programu lojalnościowego, którzy posiadają dedykowana aplikację na telefon. Jeśli włożą do koszyka trzy kostki masła marki Mleczna Dolina, za jedno opakowanie zapłacą 4 złote i 98 groszy, czyli 41 procent mniej niż zwykle.

Z kolei klienci, którzy nie posiadają aplikacji Moja Biedronka przy zakupie trzech kostek wskazanego masła zaoszczędzą 29 procent. W ich przypadku koszt jednej sztuki wyniesie niespełna 6 złotych. Cena poza promocją to 8 złotych i 49 groszy.

Lidl i Biedronka – porównanie ofert na masło

Taniej kupisz masło w Biedronce. Tym razem jednak oszczędność nie będzie zbyt duża, bo wyniesie zaledwie trzy grosze przy zakupie 600 gramów tłuszczu. Nie jest to kwota wyraźnie odczuwalna dla portfela. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że w obu sieciach ceny masła plasują się na podobnym poziome. Warto podkreślić, że wskazane promocje kończą się w tym samym czasie. Obowiązują tylko w poniedziałek 9 grudnia 2024 roku. musisz się więc spieszyć, jeśli chcesz zrobić zakupy. na klientów nałożono też te same limity. Jeden klient nie może nabyć więcej niż 3 kostki masła w promocyjnej cenie.

