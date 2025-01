Ten naturalny antybiotyk obniża poziom cukru we krwi. Kupisz go za „grosze”, a działa cuda

Miano naturalnych antybiotyków zyskują produkty, które wzmacniają mechanizmy obronne organizmu i zwalczają drobnoustroje odpowiedzialne za wywoływanie różnego rodzaju infekcji. Jednocześnie nie wywołują skutków ubocznych i nie niszczą flory bakteryjnej jelit. Jednym z takich leków występujących w przyrodzie jest czosnek. Ma w swoim składzie ponad 100 związków organicznych, które nie tylko wzmacniają odporność, ale mają też wiele innych cennych właściwości. Poznaj je wszystkie.

Jak czosnek wspomaga leczenie hiperglikemii?

Związki aktywne zawarte w czosnku, a zwłaszcza allicyna i inulina, pobudzają trzustkę do wydzielania insuliny, zmniejszają stężenie glukozy we krwi i spowalniają jej wchłanianie. Tym samym zapobiegają nagłym „skokom” poziomu cukru w organizmie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że hiperglikemia zwiększa ryzyko wystąpienia niebezpiecznych powikłań, zwłaszcza gdy utrzymuje się przez dłuższy czas. Może doprowadzić między innymi do poważnego uszkodzenia ścian naczyń krwionośnych, nerwów, a także układu moczowego. Konsekwencją zbyt wysokiego stężenia glukozy we krwi bywa nierzadko niewydolność nerek, pogorszenie wzroku czy zaburzenia czucia.

Przeprowadzone badania dowodzą, że regularne spożywanie czosnku może odegrać ważną rolę w profilaktyce cukrzycy oraz insulinooporności. Wystarczy już jeden ząbek dziennie. Analizy wykazały istnienie bardzo interesującej zależności – jedzenie warzywa lub przyjmowanie preparatów, które mają go w swoim składzie doprowadziło do zmniejsza stężenia glukozy we krwi na czczo średnio o 10,9 mg/dl. Dotychczas zrealizowane eksperymenty obejmowały co prawda stosunkowo niewielkie grupy osób, ale płynące z nich wnioski są dość obiecujące i stanowią doskonałą bazę do dalszych rozważań.

Specjaliści zalecają, by sięgać po czosnek uprawiany w sposób ekologiczny, bez pestycydów i innych środków chemicznych. Jednocześnie eksperci przestrzegają przed spożywaniem dużych ilości czosnku i przyjmowaniem leków na cukrzycę. Warzywo może bowiem potęgować ich działanie i doprowadzić do nadmiernego obniżenia stężenia glukozy we krwi, czyli hipoglikemii. To niebezpieczny stan, który objawia się ogólnym osłabieniem, nudnościami, wymiotami, a nawet zaburzeniami świadomości. W skrajnych przypadkach skutkuje śpiączką. Poza tym nie należy łączyć warzywa ze środkami rozrzedzającymi krew. Taka mieszanka zwiększa ryzyko krwotoków wewnętrznych.

Jakie inne właściwości ma czosnek?

Czosnek obniża również stężenie „złego cholesterolu” w organizmie i zapobiega odkładaniu się złogów w tętnicach. Tym samym zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy, udaru mózgu, nadciśnienia tętniczego, zawału serca i wielu innych chorób układu krążenia. Warto wspomnieć, że właśnie te schorzenia należą do najczęstszych przyczyn przedwczesnych zgonów wśród Polaków. Co więcej, związki zawarte w warzywie wykazują również właściwości antyoksydacyjne. Wymiatają wolne rodniki i spowalniają procesy starzenia.

