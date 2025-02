Biedronka rozdaje za darmo dobre masło i inne popularne produkty! Sprawdź, kiedy biec na zakupy

Promocje organizowane w Biedronce są skierowane przede wszystkim do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka. By skorzystać z akcji rabatowych i zgarnąć darmowe produkty spożywcze, trzeba posiadać dedykowaną kartę lub aplikację na telefon komórkowy. Na szczęście ich zdobycie to żaden problem. Wystarczy ściągnąć odpowiednie oprogramowanie ze sklepu internetowego albo odebrać stosowną kartę przy kasie. Nie trzeba przy tym uiszczać żadnych dodatkowych kosztów. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by odciążyć domowy budżet. A zaoszczędzić można naprawdę sporo. Specjalnie dla ciebie zebraliśmy najlepsze okazje w jednym miejscu. Zobacz, co warto kupić.

Jak zdobyć masło za darmo w Biedronce?

Za darmo możesz dostać Masło Extra Polskie marki Mlekovita. Warunki promocji są bardzo proste. Jeśli kupisz trzy kostki smarowidła o łącznej wadze 600 gramów, kolejne trzy opakowania otrzymasz gratis. W tej sytuacji cena jednej sztuki wyniesie tylko 4 złote i 75 groszy. „Normalnie” trzeba by było za nią zapłacić niespełna 10 złotych. Możesz więc zaoszczędzić naprawdę sporo, bo ponad 25 złotych.

Jeśli chcesz odciążyć domowy budżet i zyskać dobre masło za darmo, musisz się jednak spieszyć. Promocja „3+3 gratis” trwa przez bardzo krótki czas. Zaczyna się i kończy w poniedziałek, 3 lutego 2025 roku. Obowiązuje też limit – nie możesz kupić więcej niż sześć kostek masła w ramach wskazanej akcji rabatowej. Pamiętaj, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zakupiony tłuszcz zamrozić. Dzięki temu wydłużysz jego trwałość nawet do sześciu miesięcy.

Inne gratisy w Biedronce

Biedronka rozdaje nie tylko masło. Za darmo możesz dostać również inne popularne produkty. Na liście gratisów znajdują się takie artykuły spożywcze jak na przykład:

Jajka z chowu ściółkowego Moja Kurka (rozmiar M) – jeśli kupisz dwa opakowania produktu, dwa kolejne dostaniesz gratis. W sumie możesz zdobyć aż 40 jajek. Cena jednej sztuki to 50 groszy. Promocja trwa tylko przez jeden dzień. Obowiązuje we wtorek, 4 lutego 2025 roku. Nie możesz nabyć więcej niż 4 opakowania jajek w ramach akcji rabatowej.

– jeśli kupisz dwa opakowania produktu, dwa kolejne dostaniesz gratis. W sumie możesz zdobyć aż 40 jajek. Cena jednej sztuki to 50 groszy. Promocja trwa tylko przez jeden dzień. Obowiązuje we wtorek, 4 lutego 2025 roku. Nie możesz nabyć więcej niż 4 opakowania jajek w ramach akcji rabatowej. Mleko UHT 3,2 procent marki Mleczna Dolina – promocja „6+6 gratis” zaczyna się i kończy w środę, 5 lutego 2025 roku. By z niej skorzystać, musisz włożyć do koszyka 6 kartonów mleka. Wtedy kolejne sześć litrów otrzymasz za darmo. Koszt jednego opakowania spadnie do jednej złotówki i 89 groszy. Limit dzienny to 12 sztuk produktu na konto Moja Biedronka.

– promocja „6+6 gratis” zaczyna się i kończy w środę, 5 lutego 2025 roku. By z niej skorzystać, musisz włożyć do koszyka 6 kartonów mleka. Wtedy kolejne sześć litrów otrzymasz za darmo. Koszt jednego opakowania spadnie do jednej złotówki i 89 groszy. Limit dzienny to 12 sztuk produktu na konto Moja Biedronka. Wszystkie herbaty marki Lipton – akcja „1+1 gratis” dotyczy produktów sprzedawanych w opakowaniach, które mieszczą 92 torebki. Możesz mieszać ze sobą różne rodzaje herbat (czarną, zieloną etc.). Za darmo otrzymasz najtańszy spośród wybranych artykułów. Limit dzienny to 2 opakowania (w tym jedna paczka gratis). Promocja trwa od poniedziałku do środy (3-5 lutego 2025 roku).

