Nieznane właściwości wody z cytryną. Większość osób nie ma o tym zielonego pojęcia

Woda z cytryną to smaczny, a zarazem łatwy w przygotowaniu napój. Wystarczy wycisnąć sok z owocu i dolać go do wody. Można też dorzucić do niej plasterek cytrusa. Przyrządzenie napoju zajmuje zaledwie kilka minut. Aż trudno uwierzyć, że tak prosta „mikstura” ma tyle cennych właściwości. A jednak. Zwraca na nie uwagę lekarz Marek Skoczylas w jednym z materiałów opublikowanych niedawno w sieci. Jego spostrzeżenia dla wielu osób mogą być ogromnym zaskoczeniem.

Nieznane właściwości wody z cytryną

Przeprowadzone badania dowodzą, że woda z cytryną wpływa pozytywnie na gospodarkę węglowodanową organizmu. Powoduje – jak zauważa Marek Skoczylas – że „glukoza po posiłku spada niczym górska lawina w dół”. Zmniejsza jej poziom średnio o 30 procent. „A jest to wynik tak dobry, jak wielu leków na cukrzycę” – podkreśla ekspert. By uzyskać wskazany wyżej efekt trzeba 15 mililitrów soku z cytryny w 250 mililitrach wody. Tak przygotowany napój należy wypić z posiłkiem lub kilka minut po jego spożyciu.

Dlaczego woda z cytryną obniża poziom cukru?

Woda z cytryną ma kwaśny odczyn. Wprowadzona do organizmu spowalnia rozkład węglowodanów złożonych do węglowodanów prostych, a tym samym ogranicza ilość wchłanianej glukozy. Jeśli nie przepadasz za kwaśnym smakiem cytrusów, możesz dorzucić do wody inny składnik. Jest równie skuteczny w obniżaniu poziomu glukozy we krwi, jak przywołana wcześniej cytryna. Chodzi o cynamon.

Nawodnienie organizmu a poziom glukozy we krwi

Dostarczanie organizmowi odpowiednich ilości wody ma kluczowe znaczenie dla utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Należy zauważyć, że nawet łagodne odwodnienie może doprowadzić do niebezpiecznego wzrostu poziomu cukru we krwi. To z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia wielu poważnych powikłań zagrażających nie tylko zdrowiu, ale również życiu. Chodzi między innymi o niewydolność nerek, osłabienie odporności, nawracające infekcje o ciężkim przebiegu czy depresję.

