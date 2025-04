Lidl rozdaje to uwielbiane masło za darmo. Takiej oferty dawno nie było, ale trwa tylko 1 dzień

Masło za darmo w Lidlu to żadna nowość, ale takiej oferty jak ta dawno nie było. Tym razem można bowiem zgarnąć wysokiej jakości osełkę. To masło ekstra uformowane w charakterystyczny, walcowaty kształt. W jednym opakowaniu mieści się zwykle nie 200, a 300 gramów tłuszczu. Możesz go wykorzystać na wiele różnych sposobów. Nadaje się nie tylko do smarowania pieczywa, ale również pieczenia czy smażenia. Doskonale sprawdza się również jako składnik sosów, kremów i farszów.

Kto może zgarnąć masło za darmo w Lidlu?

Najnowsza promocja na masło jest skierowana wyłącznie do klientów z aplikacją Lidl Plus. Oprogramowanie można pobrać za darmo ze sklepu internetowego. Potem wystarczy już tylko zainstalować je na swoim telefonie komórkowym i przejść krótki proces rejestracji. By otrzymać za darmo osełkę, należy zeskanować aplikację i aktywować dostępny w niej kupon. To jednak niejedyny warunek, jaki trzeba spełnić, by zaoszczędzić.

Jak zdobyć masło za darmo w Lidlu?

Oferta Lidla dotyczy masła ekstra typu osełka. Promocją objęto produkt marki Pilos. Jeśli chcesz z niej skorzystać, musisz kupić dwa opakowania smarowidła w cenie 11 złotych i 99 groszy za sztukę. Wtedy trzecią „kostkę” otrzymasz za darmo. W sumie do zgarnięcia jest niespełna kilogram dobrego masła. Pamiętaj przy tym o pewnej bardzo ważnej kwestii – sieć nałożyła na klientów limity. Oznacza to, że nie możesz zdobyć więcej niż trzy opakowania osełki (w tym jedno gratis) na kupon.

Opisana promocja obowiązuje przez bardzo krótki okres. Zaczyna się i kończy w poniedziałek, 14 kwietnia 2025 roku. Masz więc niewiele czasu na uzupełnienie domowych zapasów. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz się pospieszyć. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że osełka zacznie szybko znikać z półek. W końcu masło to nieodzowny składnik wielu świątecznych potraw i wypieków (babek, mazurków etc.).

