Polacy ruszyli po darmowe masło. Masz tylko 3 dni, by zgarnąć ten hit z Biedronki

Długi weekend majowy dobiegł końca. To dobry moment, by uzupełnić braki w lodówce, zwłaszcza że można sporo zaoszczędzić, między innymi na zakupie masła. Biedronka rozdaje je teraz za darmo. Co ważne, tym razem akcja nie dotyczy produktów żadnej konkretnej marki. Obejmuje wszystkie smarowidła w kostce o wadze 200 gramów, jakie sieć ma obecnie w sprzedaży. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by zrobić zapasy ulubionego tłuszczu. I to całkiem spore. Sprawdź, jak skorzystać z promocji.

Jak zdobyć darmowe, dobre masło w Biedronce?

Warunki promocji są proste. Wystarczy, że włożysz do zakupowego koszyka trzy kostki masła o łącznej wadze 600 gramów. Wtedy przy kasie zapłacisz tylko za dwie z nich. Co ważne, w gazetce Biedronki nie ma żadnej wzmianki o limitach narzuconych na klientów. Możesz więc kupić tyle tłuszczu, ile chcesz, nie tracąc okazji do odciążenia domowego budżetu. Mało tego, oferta jest skierowana do wszystkich, a nie jak to zwykle bywa wyłącznie członków programu lojalnościowego Moja Biedronka. Nie musisz posiadać specjalnej karty ani aplikacji na telefon. To duże ułatwienie, zwłaszcza dla osób starszych, które często nie są zbyt dobrze zaznajomione z nowymi technologiami.

Kiedy iść do Biedronki po darmowe masło?

Masz na zakupy całkiem sporo czasu. Ta promocja – w przeciwieństwie do wielu innych akcji rabatowych organizowanych przez Biedronkę – trwa aż trzy dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę. Obowiązuje więc od 5 do 7 maja 2025 roku. Możesz zgarnąć co najmniej dziewięć kostek masła.

Nie wiesz, co zrobić z takim zapasem masła? Spokojnie, nie musisz wykorzystywać go od razu. Możesz zamrozić tłuszcz. Wystarczy, że podzielisz smarowidło na mniejsze porcje i włożysz je do zamrażarki. Pamiętaj, by trzymać je z dala od artykułów spożywczych wydzielających intensywne zapachy. W przeciwnym razie produkt szybko je wchłonie.

