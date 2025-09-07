To masło w Stokrotce rozchodzi się błyskawicznie. Spiesz się, jeśli chcesz dostać je za darmo

Masło znajduje wiele różnych zastosowań. Jest wykorzystywane do smarowania pieczywa, smażenia, pieczenia czy zagęszczania sosów. Nic więc dziwnego, że bardzo szybko znika z kuchni, a jego zapasy trzeba stale uzupełniać. Cena tego tłuszczu nie należy do niskich, dlatego warto korzystać z promocji w znanych sieciach handlowych. Jedną z nich przygotowała właśnie Stokrotka. Nie pozwól, by taka okazja przeszła ci koło nosa. Sprawdź, jak kupić tanie masło.

Dobre masło za darmo i bez aplikacji w Stokrotce

Stokrotka rozdaje za darmo Masło Polskie Extra marki Mlekovita. Jeśli włożysz do koszyka trzy kostki o łącznej wadze 600 gramów, przy kasie zapłacisz tylko za dwie z nich. Oszczędność może być naprawdę spora, bo promocja nie ma narzuconych limitów. Nie musisz ograniczać się do wskazanej wyżej liczby opakowań. Weź tyle produktów, ile potrzebujesz. Co więcej, nie potrzebujesz do tego żadnych kart lojalnościowych ani aplikacji. Wystarczy, że przyjdziesz do Stokrotki i zrobisz odpowiednie zakupy. Pamiętaj przy tym o jednej bardzo ważnej kwestii – akcja rabatowa rozpoczyna się w poniedziałek, a kończy w środę (8-10 września 2025 roku). Na uzupełnienie zapasów masła masz więc trzy dni.

Jak prawidłowo mrozić masło?

Zakupione zapasy masła możesz swobodnie zamrozić. Dzięki temu wydłużysz jego trwałość nawet o kilka miesięcy. Zanim jednak to zrobisz, podziel tłuszcz na mniejsze porcje. Później łatwiej ci będzie je rozmrozić i ponownie wykorzystać, na przykład do smarowania pieczywa. Nie zapomnij też o szczelnym opakowaniu produktu. Uchroni ono masło przed absorbowaniem zapachów wydzielanych przez inne pokarmy przechowywane w zamrażarce. Pamiętaj też, że raz rozmrożonego masła nie wolno ponownie zamrażać. Takie działanie grozi poważnym zatruciem.

