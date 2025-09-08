Rekordowo niska cena masła w Biedronce. Ale jest jeden ważny warunek

Biedronka przyzwyczaiła swoich klientów do obniżek cen masła. Promocje na ten produkt sieć organizuje dość często, ale oferty takie jak ta wciąż należą do rzadkości. Teraz możesz zaoszczędzić znacznie więcej niż zwykle i zrobić całkiem spory zapas ulubionego smarowidła. Musisz się jednak spieszyć, bo akcja szybko dobiega końca. Trwa tylko przez jeden dzień. Sprawdź, kiedy iść na zakupy.

Dobre masło w Biedronce jeszcze taniej niż zwykle

Promocja dotyczy dwóch znanych i lubianych produktów. Obejmuje Masło Polskie oraz Wypasione marki Mlekovita. Teraz ich cena „spadła” do 4 złotych i 75 groszy. Rabat zacznie jednak obowiązywać dopiero wtedy, gdy kupisz sześć kostek tłuszczu o łącznej wadze 1200 gramów. Istnieje jeszcze jeden warunek, który musisz spełnić, jeśli chcesz odciążyć domowy budżet. Oferta jest skierowana wyłącznie do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka, czyli posiadaczy specjalnej karty lub aplikacji. Na szczęście nie musisz się trudzić, by je zdobyć. Wystarczy, że ściągniesz darmowe oprogramowanie ze sklepu internetowego i zainstalujesz je w swoim telefonie. Z kolei kartę dostaniesz przy kasie w każdym sklepie sieci. Co ważne, nie musisz za nią płacić.

O czym jeszcze pamiętać kupując masło w Biedronce?

Opisana promocja na masło trwa tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy w poniedziałek, 8 września 2025 roku. Jeśli zrobisz zakupy w innym niż wskazany terminie, rabat nie będzie obowiązywać. Za każdą sztukę smarowidła zapłacisz prawie dwa razy więcej, czyli 9 złotych i 49 groszy. Pamiętaj o jeszcze jednej niezwykle ważnej kwestii – Biedronka nałożyła na klientów pewne ograniczenia. Nie możesz kupić więcej niż 6 opakowań tłuszczu na jedno konto lojalnościowe w ramach przedstawionej akcji. Za siódmą, ósmą, dziewiątą i kolejne kostki zapłacisz już „pełną” cenę – niespełna 10 złotych.

Czytaj też:

Kupujesz serek wiejski w Biedronce? Dietetyczka ostrzega: tego jednego lepiej nigdy nie wybieraćCzytaj też:

Babcine kluski robię z 3 składników. Lekkie jak chmurka i gotowe w 10 minut